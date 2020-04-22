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Для поездки на дачу на выходные москвичам надо оформлять два пропуска

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В Мосгордуме объяснили, как действуют пропуска в случае поездки на дачу. При однодневной поездке достаточно одного пропуска, если человек остается ночевать на даче, то придется получать второй пропуск для возвращения в Москву. В результате выезд на дачу на выходные истратит весь «лимит» разрешенных в личных целях поездок в неделю. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

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Депутат призвал москвичей «заранее определиться с местом для длительной самоизоляции».

В то же время, Щитов пояснил, что если гражданин живет на даче, а на работу ездит в Москву, то в этом случае действует рабочий пропуск и получать каждый раз новый получать не нужно. Пропуск действует на территории как Москвы, так и Московской области.

Ранее в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, в каких случаях происходит аннулирование цифровых пропусков.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье введен пропускной режим для поездок на транспорте. С 15 апреля наличие электронного пропуска обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

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