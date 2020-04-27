Около 3 тыс. протоколов за выход из дома составили за выходные в Москве

За минувшие выходные в Москве было составлено около 3 тыс. протоколов за выход из дома без разрешенных указом мэра оснований. Об этом 27 апреля заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Каждый день фиксируются нарушения горожанами правил социального дистанцирования, запрета на нахождение детей, их родителей на детских и спортивных площадках, люди продолжают выходить на улицы города без каких-либо веских причин. К сожалению, граждан не останавливают публично озвучиваемые СМИ цифры, которые свидетельствуют о резком увеличении летальных случаев в Москве, имевшее место в минувшие три дня», — приводит его слова «РИА Новости».

В общей сложности за выходные было составлено 2899 протоколов. С момента введения ограничений составлено более 27 тыс. протоколов. Данчиков подчеркнул, что принимаемые властями меры направлены на локализацию вируса. По его словам, на примере других стран можно увидеть каким образом резкий скачок заболеваемости отражается на нагрузке системы здравоохранения.

«Мы просим москвичей внимательней относиться к себе и близким, не выходить без острой необходимости из дома и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», — добавил он.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.