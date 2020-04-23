Собянин обозначил сроки эпидемии коронавируса в Москве

Москва будет бороться с коронавирусом еще несколько недель. Сейчас не пройдена даже половина пути. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля.

Нельзя сказать, что столица вышла на плато по заболеваемости, но положительная динамика есть, сказал Собянин в интервью каналу «Россия 24».

Ранее в том же интервью Собянин заявил, что драматического роста заболеваемости в Москве нет. Однако проблема пока нарастает: показатель растет примерно на 15% ежедневно. При этом он назвал уровень ограничений в Москве оптимальным и заявил, что он будет надстраиваться точечно в случае необходимости.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62773 случаев заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

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