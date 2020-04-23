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Собянин обозначил сроки эпидемии коронавируса в Москве

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Москва будет бороться с коронавирусом еще несколько недель. Сейчас не пройдена даже половина пути. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля.

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Нельзя сказать, что столица вышла на плато по заболеваемости, но положительная динамика есть, сказал Собянин в интервью каналу «Россия 24».

Ранее в том же интервью Собянин заявил, что драматического роста заболеваемости в Москве нет. Однако проблема пока нарастает: показатель растет примерно на 15% ежедневно. При этом он назвал уровень ограничений в Москве оптимальным и заявил, что он будет надстраиваться точечно в случае необходимости.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62773 случаев заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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