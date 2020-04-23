Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в Москве

В Москве пик заражения коронавирусной инфекцией, скорее всего, придется на майские праздники. Таким мнением в четверг, 23 апреля, поделился инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Если по России, то это (пик заболеваемости. — Ред.) вообще может быть к концу мая», — приводит «РИА Новости» слова Тимакова.

Он пояснил, что в Москве эпидемический процесс начался раньше, чем в других регионах. Таким образом, и пик заболеваемости наступит быстрее.

Тимаков предположил, что эпидемия закончится к лету, а в конце мая ситуация стабилизируется, пишет «Газета.ру».

Накануне, 22 апреля, глава Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что Россия уже приблизилась к пику заражения коронавирусом.

В Минздраве, напротив, не согласились с такой точкой зрения. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заверил, что пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не достигнут.

В свою очередь, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок заявил, что пандемия коронавируса пройдет тогда, когда большая часть планеты переболеет им.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 555 человек.

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