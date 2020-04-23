Прямой эфир
Сюжет:

В России 42 человека умерли от COVID-19 за прошедшие сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России от COVID-19 умерло 42 человека за минувшие сутки. Об этом 23 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.Таким образом общее количество летальных исходов в России достигло 555.

Койке место: президент поручил построить новую инфекционную больницу
Медучреждение для пациентов с COVID-19 должно появиться в Воронежской области

Общее количество зараженных — 62 773, из них 4774 — за последние сутки. Большая часть новых инфицированных выявлена в Москве — 1959. В Московской области зарегистрировано 688 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 191.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек.

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано 73 920 новых случаев заболевания COVID-19 и 6058 смертельных исходов. На данный момент общее число смертей составило более 169 тыс. Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Европе, на сегодняшний день там 1 219 486 заболевших.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.

Инфографика

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» сообщил об отсутствии людей утром в четверг на улицах Москвы
Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020