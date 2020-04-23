В России 42 человека умерли от COVID-19 за прошедшие сутки

В России от COVID-19 умерло 42 человека за минувшие сутки. Об этом 23 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.Таким образом общее количество летальных исходов в России достигло 555.

Общее количество зараженных — 62 773, из них 4774 — за последние сутки. Большая часть новых инфицированных выявлена в Москве — 1959. В Московской области зарегистрировано 688 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 191.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек.

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано 73 920 новых случаев заболевания COVID-19 и 6058 смертельных исходов. На данный момент общее число смертей составило более 169 тыс. Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Европе, на сегодняшний день там 1 219 486 заболевших.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.