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«Яндекс» сообщил об отсутствии людей утром в четверг на улицах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Индекс самоизоляции в Москве в четверг утром остается на высоком уровне — 4,1 — на улицах почти нет людей. Это следует из данных «Яндекса» по состоянию на 07.40 мск 23 апреля.

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Среди городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Королеве (4,4), а больше всего людей было на улицах Ногинска — 3,8.

Если рассматривать индекс самоизоляции в российских городах с населением более 1 миллиона человек, значительная часть их жителей на то же время также находилась дома. В Санкт-Петербурге и в Воронеже индекс составил 4, самое низкое значение — в Новосибирске (по состоянию на 11.40 по местному времени, индекс был на уровне 1,7).

С конца марта сервис стал рассчитывать специальных индекс для оценки присутствия людей на улицах городов, используется шкала от 0 до 5. Чем выше оценка, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию.

22 апреля данные индекса самоизоляции от «Яндекса» показали, что многие москвичи вышли на улицы — показатель составил 3,1. По утренним данным большинство москвичей соблюдали домашний режим и не покидали свои жилища.

По состоянию на утро 23 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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