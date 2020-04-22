Индекс самоизоляции показал большое число людей на улицах Москвы

Многие жители столицы вышли на улицы города днем в среду, 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса».

По состоянию на 14:00 мск индекс самоизоляции в столице составил 3,1. Еще хуже предписанный домашний режим в указанное время соблюдался в ряде городов Подмосковья. Так, наименьший показатель индекса — 2,7 — зафиксирован в Джержинском, Видном и Котельниках. Наиболее высокий показатель в данный момент наблюдается в Московском (3,7), Железнодорожном (3,6) и Лобне (3,5).

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого нет.

Утром в среду индекс самоизоляции в городе показал, что большинство москвичей соблюдают домашний режим и не покидают свои жилища.

Ранее в этот же день стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

С 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области региональные власти ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Позже стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков, а также была организована их автоматизированная проверка.

Министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков, в свою очередь, заявлял, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции. По его словам, несмотря на угрозу заражения коронавирусной инфекцией, граждане продолжают гулять в парках, жарить шашлыки, выводить детей на детские площадки.

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