Оперштаб сообщил о получении пособий по безработице более 14 тыс. москвичей

Почти 18 тыс. москвичей признаны безработными из-за ситуации с коронавирусом, из них более 14 тыс. уже получают пособие. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«С 30 марта по поручению мэра Москвы введен упрощенный порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы. На данный момент 17,9 тыс. москвичей признаны безработными, из них более 14 тыс. уже получают пособие», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономически активного населения, а на сегодня уровень безработицы составляет 0,66%.

«Несмотря на сложившуюся трудную ситуацию на рынке труда, центр занятости населения продолжает помогать москвичам в поиске работы и трудоустройстве. Сегодня в банке центра «Моя работа» кандидатам доступно порядка 40 тыс. вакансий. С 26 марта центр занятости трудоустроил 1364 человека», — отметили в мэрии.

Постановление о назначении максимальных выплат по безработице премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 17 апреля.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал временный рост числа безработных в стране с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, из-за отсутствия спроса на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса компании вынуждены увольнять сотрудников.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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