За сутки в России от коронавируса погибли 57 человек

В России за прошедшие сутки 57 человек скончались от коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом... За весь период по России умерло 513 человек», — говорится в сообщении.

Число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999, вылечились 4420 пациентов.

Ранее в среду стало известно о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 22 апреля, в мире зафиксировано более 2,55 млн случаев заражения коронавирусом, более 177 тыс. пациентов умерли, более 695 тыс. человек выздоровели.

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