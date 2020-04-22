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Коронавирус выявлен еще у 11 жителей Кузбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кемеровской области заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, подтверждено еще у 11 местных жителей. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает правительство региона со ссылкой на данные оперативного штаба.

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В настоящий момент все зараженные изолированы и получают необходимое лечение.

По данным региональных властей в инфекционных больницах Кузбасса насчитывается 55 пациентов с инфекцией. Всего в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся больше 2,2 тыс. человек.

17 апреля в регионе скончалась первая пациентка с коронавирусом. О наличии у нее инфекции стало известно уже после ее смерти. Как позднее сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, с погибшей до ее кончины вступили в контакт 259 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф в России на утро среды зафиксировано 52 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались — 456 человек, выздоровели — 3873 пациента.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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