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Проценко назвал число находящихся в больнице в Коммунарке пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В настоящее время в московской больнице в Коммунарке проходят лечение более 600 пациентов, из которых у 470 подтвержден коронавирус. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

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«Состоит на лечении 604 пациента, из них: с диагнозом пневмония 584 (97%), COVID-подтвержденные ― 430 (71%), на кислороде вне отделения реанимации — 101 (17%), в реанимации ― 56 (9%), на ИВЛ ― 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации)», ― написал он на своей странице в Facebook.

При этом Проценко добавил, что за сутки было выписано 56 пациентов и поступило 107 новых больных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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