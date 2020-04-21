Историка моды Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды и телеведущего Александра Васильева во вторник, 21 апреля, выписали из больницы в Коммунарке после лечения двусторонней пневмонии.

«Я уже дома», — сообщил Васильев в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что уже в мае планирует вернуться к работе и приступить к съемкам своей программы.

Первые симптомы заболевания появились у Васильева 5 апреля. Он отметил, что у него поднялась температура и начался кашель. Телеведущий пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло. Врачи приняли решение госпитализировать его в больницу в Коммунарке.

Позже он рассказал, что сдал два теста на коронавирус, и результат в обоих случаях оказался отрицательным. Вместе с тем медики диагностировали у Васильева двустороннюю пневмонию.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CоV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.