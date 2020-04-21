Академик допустил прекращение эпидемии коронавируса в июне

К лету эпидемия коронавируса может завершиться, при этом инфекция останется, но уже не будет вызывать опасений. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил «РИА Новости» заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

«Сам цикл составляет 3,5–4 месяца. У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем», ― рассказал он агентству.

Также на примере испанки академик отметил, что коронавирус никуда не денется и останется в природе навсегда.

Накануне Чучалин предположил, что для того, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса в России, может понадобиться примерно 3–4 недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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