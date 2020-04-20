Академик назвал сроки минимизации последствий коронавируса в России

Для того, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса в России, может понадобиться примерно 3–4 недели. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам будет достаточно 3–4 недель, для того чтобы, по крайней мере <…> минимизировать, допустим, и тяжелых больных, и довести до минимума смертельные исходы от этой болезни», ― сказал он.

Он отметил, что это возможно при условии, если каждый больной будет в фокусе экспертов.

Накануне Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.