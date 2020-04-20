В университетской клинике СПбГУ выявили 42 случая заражения коронавирусом

В Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) было зафиксировано 42 зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

«Выявлено (заражение коронавирусом у ― Ред.) 35 пациентов, а также у семи работников. Итого 42 человека», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что тех, у кого обнаружили коронавирус, перевели в Госпиталь для ветеранов войн и в городские больницы № 2, №20 и №40.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

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