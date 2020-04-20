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Назван регион с самым низким показателем распространения COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тыс. жителей зафиксирован в Кемеровской области. Об этом 20 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По ее словам, ситуация с распространением заболевания COVID-19 в стране оценивается по среднероссийскому показателю числа инфицированных на 100 тыс. жителей. На данный момент он составляет 32,1.

При этом ряд регионов, как отметила вице-премьер, превышает данный показатель.

«Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург», — рассказала Голикова.

Также она отметила, что регионы на две-три недели отстают от Москвы и Подмосковья по темпам роста заболеваемости. Всего в стране, по словам вице-премьера, выявлено 285 очагов заболевания коронавирусной инфекции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Кемеровской области на сегодняшний день зарегистрирован 41 случай заболевания, выздоровели шесть пациентов, умер один человек.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3 446.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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