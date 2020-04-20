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Правительство обновило перечень товаров первой необходимости

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Правительство России расширило список непродовольственных товаров первой необходимости. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник, 20 апреля.

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Ранее в перечне значились санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук. Теперь в него включены средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие и антисептические средства.

Всего в списке 24 пункта.

В конце марта правительство исключило запчасти для автомобилей, табачные изделия и еще некоторые пункты из списка товаров первой необходимости. Тогда же некоторые позиции перечня были детализированы.

Список был утвержден 28 марта. Регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

В общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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