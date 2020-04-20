Собянин назвал ежемесячное число пациентов с ОРВИ в Москве

В Москве ежемесячно болеют ОРВИ порядка 450 тыс. горожан. Медики уделяют им пристальное внимание, в особенности тем, у кого наблюдаются тяжелые симптомы, в том числе высокая температура. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что данная цифра является нормальным ежемесячным показателем для города.

«<…> В Москве вообще в месяц ОРВИ в обычное время болеют около 450 тыс. человек — это огромная масса людей, но тем не менее мы посчитали, что им всем надо уделить внимание», — сказал мэр.

16 апреля правительство города объявило, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. В настоящий момент в городе и области действует пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. Он продлится до 1 мая.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 26 350 случаев заражения, в том числе 2026 — за последние сутки.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3 446.

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