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Москвичей с ОРВИ без диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителей Москвы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля обязали соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится во вторник, 21 апреля, в указе мэра российской столицы Сергея Собянина.

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Как уточняется, власти мегаполиса будут отслеживать геолокацию не только больных с коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ.

Меру ввели для контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Москвы.

«При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска», — отмечается в документе.

Как говорится в том же указе, проживающие с больными коронавирусом москвичами могут выйти в магазин, медицинское учреждение и вынести мусор.

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29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, погибли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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