Кремлю неизвестно об оргвыводах после очередей в метро Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 апреля заявил, что ему неизвестно о каких-либо организационных выводах, сделанных после того, как в первый день работы пропусков образовались очереди из-за проверки документов.

Песков подчеркнул, что в тот день сложилась ненормальная ситуация, однако были приняты меры для ее исправления.

Ранее, 15 апреля, Песков заявил, что в Кремле не рассматривается возможность введения наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.