Власти Москвы заявили о преждевременности разговоров о смягчении режима самоизоляции

Смягчение режима самоизоляции в Москве до конца апреля обсуждать преждевременно, поскольку сохраняется динамика роста заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в мэрии столицы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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