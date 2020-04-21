Около половины новых заболевших COVID-19 в Москве оказались младше 45 лет

В Москве за последние сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Среди новых заболевших 44,5% — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, еще 35% — от 46 до 65 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 в Москве 14,5% — пожилые люди в возрасте от 66 лет. Число заболевших в городе детей составляет 6% от общего количества.

Сообщается, что все новые зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в столице на сегодняшний день, по данным оперштаба, зафиксировано 29 433 случая коронавируса, выздоровели — 2057, скончались — 233.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков, введенных властями Московского региона 15 апреля.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

По состоянию на 21 апреля в России 52 763 заболевших, из них 5642 диагноза поставлены в последние сутки. С начала эпидемии умерли 456 человек.

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