В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку

В московском метро приостановили продажу билетов на одну поездку. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня мы перестали продавать разовые билеты в кассах. Очередей нет. Не забудьте привязать вашу «Тройку» к цифровому пропуску», — передает ТАСС.

С 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только электронные карты, рассказал 18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

14 апреля стало известно о закрытии вестибюлей 20 наименее востребованных станций — там, где поток пассажиров снизился в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

Ранее, 1 апреля, была создана система разметок для соблюдения пассажирами безопасной дистанции на платформах станций и в вагонах поездов Московского метрополитена и МЦК из-за пандемии коронавируса.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

Общее число заразившихся коронавирусом составляет 52 763 человека, из них 5642 — за последние сутки. Прирост составил 12%. 51 человек за последние сутки скончался. Всего за время эпидемии в стране от вызванных вирусом осложнений умерли 456 человек.

Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.