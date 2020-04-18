Собянин анонсировал введение нового вида цифровых пропусков в Москве
В Москве вводится новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«Вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», — говорится в публикации.
Указывается также, что введенные 13 апреля временные ограничения будут продлены до 1 мая.
По словам мэра, в Москве растет заболеваемость коронавирусом, но не в геометрической прогрессии и «далеко не по худшему сценарию», как, например, в Нью-Йорке.
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