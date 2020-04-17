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Еще 21 пациент умер в Москве от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы
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В Москве скончался еще 21 пациент с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число умерших в столице составило 148 человек, сообщили 17 апреля в оперштабе.

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Отмечается, что у всех скончавшихся в пятницу была диагностирована пневмония, большинство из них имели имели сопутствующие заболевания.

Среди умерших - пациенты в возрасте от 34 лет до 91 года.

34-летнему мужчине был поставлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика (состояние, при котором люди с чрезмерной степенью ожирения испытывают альвеолярную гиповентиляцию, то есть не способны дышать достаточно глубоко и быстро - Ред.).

У других пациентов выявлены гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом второго типа.

Оперштаб в очередной раз призвал россиян неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в пятницу, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего.

Он добавил, что для предотвращения распространения коронавируса, в столице ужесточат пропускной режим, если увидят рост количества нарушений со стороны граждан.

Коронавирус в России

Всего в РФ выявлено 32 008 случаев заражения COVID-19, умерли более 290 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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