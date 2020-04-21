Производители попросили запретить скидки на продукты в супермаркетах

Ряд российских ассоциаций, в том числе сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, направили коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать им дополнительные меры поддержки с связи с пандемией коронавируса.

Среди отправивших обращение — Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар, пишет во вторник, 21 апреля, газета «Ведомости».

В качестве дополнительных мер поддержки, согласно тексту письма, отечественные производители попросили правительство ввести мораторий на промоакции и продажу товаров со скидками.

Как отметил генеральный директор Союзмолока Артем Белов, маркетинговые компании хорошо привлекают покупателей, однако доходность предприятий от них снижается. В сложившихся условиях расходы производителей только растут, поэтому число таких акций должно быть минимальным.

Представители отраслей также попросили Мишустина обязать торговые сети отказаться от применения штрафов и неустоек за недопоставку и нарушение сроков поставки продуктов питания, а также увеличить объем льготного кредитования.

Производители продуктов считают необходимым временно отказаться от требования по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде. В частности, предложено приостановить эксперимент по маркировке бутилированный воды, который идет с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, пока распространение коронавирусной инфекции в стране не прекратится.

По словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, в условиях сложившейся ситуации маркировка приведет к дополнительным затратам бизнеса, что может оказаться для него губительным.

14 апреля представители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к правительству РФ с предложением о мерах поддержки одновременно низкодоходных категорий граждан и отечественных производителей в условиях пандемии коронавируса.

Согласно тексту письма, с которым знакомились «Известия», его авторы предлагают не только предоставить низкодоходным категориям гражданам кредитов из федерального бюджета, но и представителям бизнеса и предпринимателям, спрос на продукцию которых значительно снизился.