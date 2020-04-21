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Закончить доклинические испытания вакцины от коронавируса планируют к 31 мая

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе исследования. Завершить доклинический этап планируется к концу мая, заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

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«К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мясников уточнил, что даты не окончательные, а рабочие, передает «РИА Новости».

20 апреля научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко также заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июне. Она уточнила, что к этому этапу можно будет приступить только после получения разрешения Министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

По состоянию на 21 апреля в России 52 763 человека, из них 5642 диагноза поставлены в последние сутки. С начала эпидемии умерли 456 человек.

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