Премьер-министр Баварии подтвердил отмену «Октоберфеста»

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер во вторник, 21 апреля, подтвердил отмену традиционного фестиваля пива «Октоберфест», который ежегодно проводится в Германии.

Он отметил, что согласен с обер-бургомистром Мюнхена Дитером Райтером в том, что проведение фестиваля в этом году слишком рискованно на фоне распространения коронавируса в стране, передает телеканал n-tv.

Райтер же в свою очередь подчеркнул, что это экономически трудное решение для города, поскольку ожидалось, что на «Октоберфест» съедутся до 6 млн человек со всего мира.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что «Октоберфест» отменили из-за коронавируса. Фестиваль в 2020 году должен был пройти с 19 сентября по 4 октября.

В первый раз пивной праздник прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. В дни проведения фестиваля гости тратят свыше €1 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси. Фестиваль считается крупнейшим народным гуляньем в мире.

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 147 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 4862 человека скончались, а еще 95,2 тыс. ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 653 тыс.