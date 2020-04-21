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СМИ узнали об отмене Октоберфеста из-за коронавируса

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Фото: TASS/DPA
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Традиционный фестиваль пива «Октоберфест», которые ежегодно проводится в Германии, отменили из-за коронавируса. Об этом 20 апреля сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

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На прошлой неделе премьер-министр страны Маркус Зедер высказался о своем «скептическом настрое» относительно проведения фестиваля, в котором участие каждый год принимают более 6 млн человек. Традиционно в Мюнхен на «Октоберфест» приезжают люди со всего мира.

Фестиваль в 2020 году должен был пройти с 19 сентября по 4 октября. Если его действительно отменили, то это решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в Германии.

От пандемии, которая распространилась на весь мир, скончались свыше 170 тыс. человек, уточняет RT. Всего заразились почти 2,5 млн пациентов. В Германии COVID-19 обнаружили более чем у 146 тыс. человек, почти 5 тыс. пациентов скончались, отмечает телеканал «360».

В первый раз пивной праздник прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. В дни проведения фестиваля гости тратят свыше €1 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси, пишет ТАСС. Как пишет «Ридус», фестиваль считается крупнейшим народным гуляньем в мире.

Предположительно, официальное объявление об отмене фестиваля пива будет 21 апреля.

16 апреля в Германии из-за ситуации с распространением коронавируса отменили один из крупнейших рок-фестивалей Rock am Ring 2020, а также Rock im Park. Оба фестиваля должны были пройти параллельно с 5 по 7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге.

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