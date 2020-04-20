Нежаркое лето: стоит ли меломанам ждать музыкальных фестивалей

Несмотря на коронавирус, часть крупных летних фестивалей в России и СНГ все ещё собираются открыться. На июньский Ural Music Night в Екатеринбурге по-прежнему планируют собрать до 220 тыс. гостей. Пока не сдвигают даты такие фесты, как «Дикая мята» (Тульская область), Stereoleto в Санкт-Петербурге, «Нашествие» в Тверской области и другие популярные смотры. Переход в онлайн организаторы принципиально не рассматривают, не желая терять живой формат. «Известия» разбирались, стоит ли отечественным зрителям планировать визиты на летние мероприятия.

Уравнение с неизвестными

Распространение коронавируса поставило под удар проведение музыкальных фестивалей по всему миру. Начиная с марта, были отменены французский Tomorrowland Winter, американские SXSW, Ultra Music Festival и Big Ears Festival, фестиваль Rewire в Нидерландах. Впервые за 53 года существования отменён форум джазовой музыки в Монтрё, который должен был открыться в июле. Эстонский Tallinn Music Week пока планируют провести в августе, а известный во всем мире калифорнийский Coachella — в октябре.

Однако в России и СНГ подготовка к большинству мероприятий пока продолжается, сообщили «Известиям» организаторы.

Отмена или перенос масштабных мероприятий — процесс трудоёмкий, энерго- и финансово затратный, а потому идти на такие меры до официального постановления правительства или местных властей о продлении карантина мало кто готов, отмечают собеседники «Известий». Если у одних отечественных промоутеров на этот случай уже заготовлены антикризисные алгоритмы, другие предпочитают принимать решения «здесь и сейчас».

Нежаркое лето Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Менеджер промо-департамента «Нашествия» Евгения Грибова рассказала «Известиям», что организаторы продолжают готовиться к фестивалю в Тверской области, пока не отходя от запланированных дат — с 24 по 26 июля.

— Ежедневно анонсируем артистов. Окончательно решение о проведении фестиваля будет принято с учетом отмены или продления режима самоизоляции, — сказала она.

Даты проведения «Дикой мяты» тоже пока остаются без изменений — с 19 по 21 июня, но организаторы уже прорабатывают возможность переноса фестиваля на конец июля или конец августа.

— Время, в которое мы организовываем наш фестиваль, — это уравнение с большим количеством неизвестных, — признает генеральный продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин. — Никто не понимает, по какому сценарию будут развиваться события.

На Ural Music Night, которая должна пройти в Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 июня, по-прежнему планируют собрать до 220 тыс. гостей. Сейчас судьба мероприятия, по словам генпродюсера Евгения Горенбурга, зависит от решения федеральных и региональных властей по срокам самоизоляции и разрешения на проведение массовых мероприятий.

Три фестиваля планирует провести летом команда народного артиста России Игоря Бутмана: 27-28 июня — «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских, 6-9 августа — Sochi Jazz Festival, 29 августа — Skolkovo Jazz Science. Пока организаторы ориентируются на оптимистический сценарий по августовским мероприятиям и все-таки надеются провести в полном объёме фестиваль в конце июня. Решение о переносе, в случае необходимости, будет приниматься не ранее середины мая.

Принцип «ждать и надеяться до последнего» можно назвать формообразующим в нынешней деятельности организаторов.

— Любой продюсер нынче задаёт себе главные вопросы: будут ли свободны заранее забукированные артисты и площадка при переносе, как убедить зрителей не сдавать билеты на перенесённые мероприятия и как минимизировать убытки, — отмечает исполнительный директор компании Igor Butman Music Group Роман Христюк.

Пока не двигают даты фестивалей Stereoleto в Санкт-Петербурге (4-5 июля), на котором выступит Земфира, и «Голос кочевников» в Бурятии (10-11 июля). Но гарантировать их проведение в заявленное время можно будет только после официального объявления о завершении или смягчении карантина. По словам арт-директора «Голоса кочевников» Наталии Улановой, в проведение фестиваля в июле уже слабо верится. Рассматривается вариант переноса «Голоса» на последние выходные августа, либо проведение его осенью в городе в закрытых помещениях, рассказала она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока подтверждает, что «Славянский базар» в Витебске состоится с 13 по 21 июля. По словам главы агентства InterMedia Евгения Сафронова, курирующего фестиваль с российской стороны, риски отмены большие, но надежда есть. Белоруссия — одна из немногих стран Европы, практикующих сравнительно мягкий эпидемиологический режим.

Не думает сворачивать подготовительную деятельность и основатель музыкального фестиваля «Жара» Эмин Агаларов. Мероприятие должно состояться в Баку в период с 29 июля по 2 августа. Над контентом вовсю работает как команда фестиваля, так и сами артисты. Если к концу июля границы откроются, событие состоится, сообщили в оргкомитете форума. В случае форс-мажоров разрабатываются альтернативные сценарии — от проведения фестиваля в Баку, но без зрителей с трансляцией в режиме онлайн, до показа эфирных концертов из Москвы.

Зрелищам — да, онлайну — нет

В отличие от «Жары», никто из других опрошенных организаторов не собирается уходить в онлайн. В случае отмены и невозможности переноса фестивали не состоятся вообще. Причина — в несовместимости онлайна с живым фестивальным форматом. Несмотря на невероятное оживление онлайн-сектора и вынужденного интереса к нему зрителя, ни один эфир не заменит живого выступления, считает Роман Христюк. По его словам, перспективы монетизации в этом формате пока довольно призрачные и туманные. И все потому, что такие форумы — настоящие клубы по интересам, их главная цель — собирать определенные группы людей, чтобы наслаждаться любимой музыкой в живом исполнении.

— «Дикая мята» никогда не превратится во что-то вроде: «Давайте сымитируем фестиваль, соберемся в съемочном павильоне и оттуда поиграем», — пояснил Андрей Клюкин. — Мы не станем этого делать, потому что это обман, фикция.

Фейком считает перенос фестивалей в онлайн и Евгений Сафронов. По его мнению, полностью заменить зрелищное мероприятие на трансляцию невозможно. Создание аудиовизуального произведения на базе какого-либо массового события имеет смысл, но это уже другое направление искусства — почти телевидение. К тому же оно всегда убыточно для организатора. Только телеканалы с аудиторией не меньшей, чем 50 млн зрителей, могут рассчитывать на хороший рекламный бюджет.

Есть и другая, сугубо коронавирусная проблема. Если в стране продолжится режим самоизоляции, тогда и артистов для онлайн-выступления вместе собирать будет нельзя, напоминает основатель фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Чтобы провести качественную онлайн-трансляцию, группа должна приехать в студию в полном составе и с техническим персоналом. Получается, что в одном помещении должны собраться минимум 20-30 человек. О самоизоляции в таком случае речи нет. Чтобы ничего не нарушать, остается единственный вариант онлайн-концерта — один дома с гитарой, сетует Илья Бортнюк.

Визы и финансы

Ожидаемое постановление правительства об отсрочке возврата билетов за перенесённые или отменённые мероприятия, возможно, огорчит зрителей, но даст возможность продолжить работу организаторам. Несмотря на это послабление, промоутеры испытывают уже финансовые трудности. За счет предварительной реализации билетов покрывается аренда, реклама, предоплаты гонораров артистам, но продажи сейчас резко упали. Если в марте, отмечают собеседники «Известий», зрители покупали билеты на летние мероприятия, примерно как в аналогичный период прошлого года, то сейчас большинство завсегдатаев фестов заняли выжидательную позицию. Непонятно, сколько людей решится приехать. Возможно, к июлю у людей вообще не останется денег на развлечения, предполагает Наталия Уланова.

Убытки организаторов исчисляются десятками, а то и сотнями миллионов рублей. Несмотря на дождливую погоду, на «Дикую мяту» в прошлом году приехало более 20 тыс. человек, в 2018-м — около 60 тыс. При средней стоимости билета в 3 тыс. рублей (цена поднимается в течение года, чем ближе фестиваль — тем дороже), недополученные доходы организаторов составят (как минимум) 60 млн рублей. Всего за одну ночь прошлый фестиваль Ural Music Night собрал на 80 площадках 300 тыс. гостей. И хотя для зрителей мероприятие является бесплатным, организаторы в случае отмены лишатся немалых рекламных и спонсорских доходов. Свою аудиторию собирают и джазовые смотры. Именно летом элитарное искусство джаза становится массовым. Sochi Jazz Festival в прошлом году привлёк более 12 тыс. зрителей, Джазовые сезоны — 10 тыс.

Ещё одна серьезная проблема летних фестов — приезд иностранных хэдлайнеров. Им нужно вовремя сделать визы, но воздушные границы России и многих других стран по-прежнему закрыты, а консульства не принимают граждан.

Тем не менее, директор Ural Music Night Евгений Горенбург готов провести фестиваль, даже если заграничные коллективы (а их в лайн-апе едва ли не половина) не смогут приехать в Россию — он уверен, что справится силами уральских и российских музыкантов. На «Голос кочевников» обычно приезжает много групп из Кореи и Китая. Пустят ли их в Россию? Теперь это вопрос, говорит Наталия Уланова. Бюджет фестивалей и количество гостей в любом случае пойдёт на уменьшение, добавляет Игорь Бунтман. Но организаторы и артисты смотрят вперёд с оптимизмом и верят, что как только возобновится нормальная жизнь, фестивали вновь станут ее частью, подчеркнул музыкант.