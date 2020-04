Под крышей дома моего: клип про самоизоляцию и онлайн-шоу из квартир

Туры переносятся, релизы откладываются — музыкальная индустрия по всему миру переживает кризис. Но появляются и записи, инспирированные как раз нынешней непростой ситуацией. Артисты делают все возможное, чтобы их поклонники не скучали на карантине. И, конечно, не падали духом. «Известия» выбрали лучшие новинки недели.

Альбом недели

Andrea Bocelli

Music for Hope: From the Duomo di Milano

Самая заметная музыкальная акция недели — онлайн-выступление Андреа Бочелли в Миланском соборе. В католическую Пасху 12 апреля великий тенор спел пять номеров в пустой церкви: всё это транслировалось в прямом эфире, а затем было выпущено на цифровых платформах в качестве альбома.

Надо признать, репертуар подобран безупречно: основа — умиротворяющие, возвышенные номера религиозной классической музыки, причем как всем известные (Ave Maria Баха-Гуно), так и редко звучащие — фрагмент из Мессы Сезара Франка и Sancta Maria Пьетро Масканьи (автора «Сельской чести»). Их дополнила игривая ария из Petite Messe Solennelle Джоаккино Россини. А завершил трек-лист христианский гимн Amazing Grace, написанный поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном в XVIII веке и с тех пор ставший настоящим символом веры по обе стороны Атлантики.

Аккомпанирует певцу, понятное дело, орган, хотя в финальном номере вступают симфонический оркестр и даже хор a cappella (видимо, записанные отдельно). И это производит особое впечатление.

Придирчивые меломаны могут посетовать, что голос уже немолодого Бочелли звучит не так свободно и полетно, как раньше, на верхних нотах тенору приходится заметно напрягаться, да и тембр несколько поблек. Но, в конце концов, это как раз тот случай, когда на такие детали стоит закрыть глаза.

Клип недели

OneRepublic

Better Days

И еще одна не просто музыкальная, а гуманистическая акция. Группа OneRepublic выпустила клип на четвертый сингл к своему будущему альбому Human. Ролик был смонтирован из записей, присланных поклонниками и показывающих, как они проводят время на карантине. Кто-то поет и танцует, кто-то медитирует, врач надевает защитный костюм, полицейские патрулируют опустевшие улицы... Однако во всем этом нет пессимизма. Напротив, любовь к ближним и миру, а еще — убежденность в том, что однажды весь этот кошмар закончится. Oh, I know that there’ll be better days — поют OneRepublic. Сложно подобрать к этому более подходящие по смыслу кадры, напоминающие не только о важности самоизоляции, но и о том, что мир сегодня как никогда един перед лицом общей проблемы.

Часть выручки с продаж трека будет отправлена в фонд MusiCares’ COVID-19 Relief Fund, который помогает музыкантам, пострадавшим от пандемии.

Концерт недели

Онлайн-концерт Полины Гагариной

Концертом из дома сейчас уже никого не удивишь — звезды по всему миру осваивают новый формат, выходят в онлайн из собственных квартир и радуют поклонников непривычно естественными шоу. Наша соотечественница Полина Гагарина пошла дальше: она устроила полноценное более чем часовое выступление, находясь при этом на расстоянии от своих музыкантов — они тоже играли из своих домов. Таким образом, даже находясь в этот момент рядом с любым из участников эксперимента, зрители бы не услышали полноценного звучания. Музыка рождалась, в прямом смысле преодолевая расстояния.

Снято, однако, это было совсем не любительски, да и на качестве исполнения нетипичные условия ничуть не сказались. Полина продемонстрировала прекрасную вокальную форму и море обаяния, порадовала фанатов главными хитами и ответами на отправленные во время эфира вопросами, а под конец вечера спела совершенно новую песню «Небо в глазах».

Сингл недели

Selena Gomez

Boyfriend

Через два месяца после выпуска долгожданного альбома Rare Селена Гомес решила порадовать поклонников расширенной Deluxe-версией с тремя новыми треками. И первый из них — Boyfriend — был опубликован в качестве цифрового сингла. Под упругий хаус-бит девушка поет о том, как ей нужен бойфренд, и сетует, что всё время попадает на «неправильных» парней. Кто конкретно имеется в виду — Джастин Бибер, The Weeknd или они оба — остается загадкой. Видимо, среди фанов певицы это будет главной темой дискуссий в ближайшие дни.

У остальных же слушателей попытка снова сыграть на отсылках к собственной личной жизни (вслед за Lose You To Love Me, действительно ставшей хитом) может вызвать раздражение или, как минимум, улыбку. Но в определенном обаянии треку не откажешь, да и цепляется он намертво. Что интересно, куплет и припев здесь поменялись местами: начинается всё с припева — I want a boyfriend, им же и заканчивается. Навязчивая идея, не иначе!