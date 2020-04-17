Культурный карантин: выбор «Известий»

Театры, музеи, кинотеатры и концертные залы закрыты. Жителям Москвы и многих других регионов нельзя покидать свои дома без серьезной причины. «Известия» предлагают провести это время с пользой и компенсировать себе отсутствие «живых» культурных впечатлений виртуальным контентом.

Онлайн-кино

Бесплатный доступ к онлайн-сервису more.tv

Премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный контент теперь доступны для просмотра бесплатно параллельно с детскими домашними заданиями, рабочими видеоконференциями, дистанционным спортом и другими челленджами. Чтобы получить доступ на месяц, надо зарегистрироваться на сайте https://more.tv/ и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

«Бессмертный»

На сервисе more.tv появился фильм «Бессмертный» — полнометражный приквел культового итальянского сериала «Гоморра». Главную роль в фильме исполнил Марко Д’Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом. Одну из ролей в криминальной драме, а именно главу русской мафии, сыграл знаменитый российский актер Алексей Гуськов.

к1 Кадр из фильма «Бессмертный» Фото: Beta Film

Сюжет фильма посвящен прошлому центрального персонажа сериала «Гоморра» и фильма «Бессмертный» — Чиро Ди Марцио. С пулевым ранением в грудь Чиро погружается в темные воды неаполитанского залива. Утопающего героя захлестывают воспоминания, в которых раскрывается его история. 1980 год, страшное землетрясение, много жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это не кто иной, как Чиро, с того самого дня известный как Бессмертный. Преступный мир ждет его. Свое прозвище парень оправдает не раз.

«Русские грузины». Фильм первый. По 1939-й

Телеведущий и журналист Леонид Парфёнов опубликовал на своем YouTube-канале первый фильм из цикла «Русские грузины». Его героями стали режиссер Георгий Данелия, художник Нико Пиросмани, князь Петр Багратион, хореограф Джордж Баланчин и писатель Ираклий Андроников.

Онлайн-концерты

Эксклюзивный онлайн-концерт Димы Билана

Дима Билан впервые выступит онлайн. Артист приготовил для зрителей специальную программу с лучшими хитами. Также певец ответит на вопросы зрителей эфира.

18 апреля, 19:00, «Яндекс.Эфир»

к2 Дима Билан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Онлайн-спектакли

Онлайн-марафон Международного фестиваля балета Dance Open

C 14 по 30 апреля основные события Международного фестиваля балета Dance Open, который должен был в эти дни пройти в Санкт-Петербурге, транслируются эксклюзивно на странице смотра «ВКонтакте», а также еще на нескольких платформах.

Кроме спектаклей ведущих мировых хореографов, зрителей ждут эксклюзивные видеооткрытки звездных танцовщиков, презентация авторского «генеалогического древа» мирового балета XX века, лекции от ведущих данс-критиков и балетный «сторителлинг», а также беседы о природе танца и пропуск в клуб друзей Dаnce Open.

18 апреля, 19.00 — Балет Марибора покажет Stabat Mater («Мать скорбящая») на один из самых пронзительных евангельских сюжетов в хореографии Эдварда Клюга.

22 апреля, 19.00 — трансляция хита Dance Open-2018 — «Щелкунчик» Большого театра Женевы в постановке Йеруна Вербрюггена — то ли анимационный блокбастер в духе Тима Бёртона, то ли непредсказуемый квест по зазеркалью.

«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой»

Электротеатр «Станиславский» продолжает программу онлайн-трансляций своих спектаклей. На этот раз зрителям покажут постановку режиссера и композитора Хайнера Геббельса, в которой артист, звук, свет и пиротехнические эффекты работают наравне — как партнеры и соавторы того, что возникает на сцене. Вспышки огня и фрагменты записных книжек великих мыслителей иллюстрируют внутренний мир ученого, путь его озарений, моменты его отчаянья. Постановочная группа уходит от традиционной драмы в мир, где механизмы, огонь и электричество, шумы и мелодии рассказывают свои истории наравне с человеком.

17 апреля, 19:00, страница «Электротеатра» «ВКонтакте»

к3 Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» Фото: Электротеатр Станиславский/electrotheatre.ru

Новые онлайн-проекты Губернского театра

Губернский театр создал свой канал — МГТ ТВ. Ежедневно в его эфире в YouTube выходят новые программы. Программа «передач» публикуется еженедельно в воскресенье вечером.

17 апреля, 19:00 — «Байки из карантина»

18 апреля, 15:00 — Карантинное чтиво (А. Экзюпери «Маленький принц»)

19 апреля, 21:00 — MGT News. Итоги недели

«Бубен верхнего мира»

Театр им. А.С. Пушкина продолжает показывать записи своих спектаклей. Постановка режиссера Марины Брусникиной по одноименному рассказу Виктора Пелевина — путешествие в загадочный мир, где с человеком разговаривает его собственная тень , старая шаманка работает в необычном брачном агентстве, а по вечерам, когда зажигается синий фонарь, рассказываются разные жуткие истории. Очень сложно понять, где проходит черта между видимостью и реальностью...

19 апреля, 18:00, YouTube и Facebook театра, запись будет доступна по 22 апреля

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко онлайн

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.

к4 Спектакль «Жизель» Фото: МАМТ/stanmus.ru

Онлайн-музеи

Онлайн-выставка «Лица Фриды»

На платформе Google Arts & Culture доступна виртуальная выставка «Лица Фриды». В ее подготовке приняли участие 33 музея. Можно рассмотреть более 200 картин и набросков Фриды Кало в высоком разрешении, а также изучить фотографии и архивные материалы — дневники и письма художницы. Один из разделов онлайн-экспозиции посвящен скрытым смыслам в ее работах. Слайды сопровождаются развернутыми комментариями, рассказывающими о жизни и творчестве Кало, ее физической и душевной боли.

Онлайн-экскурсия по выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива»