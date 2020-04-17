Культурный карантин: выбор «Известий»
Театры, музеи, кинотеатры и концертные залы закрыты. Жителям Москвы и многих других регионов нельзя покидать свои дома без серьезной причины. «Известия» предлагают провести это время с пользой и компенсировать себе отсутствие «живых» культурных впечатлений виртуальным контентом.
Онлайн-кино
Бесплатный доступ к онлайн-сервису more.tv
Премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный контент теперь доступны для просмотра бесплатно параллельно с детскими домашними заданиями, рабочими видеоконференциями, дистанционным спортом и другими челленджами. Чтобы получить доступ на месяц, надо зарегистрироваться на сайте https://more.tv/ и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.
«Бессмертный»
На сервисе more.tv появился фильм «Бессмертный» — полнометражный приквел культового итальянского сериала «Гоморра». Главную роль в фильме исполнил Марко Д’Аморе, для которого этот проект стал еще и режиссерским дебютом. Одну из ролей в криминальной драме, а именно главу русской мафии, сыграл знаменитый российский актер Алексей Гуськов.
Кадр из фильма «Бессмертный»
Сюжет фильма посвящен прошлому центрального персонажа сериала «Гоморра» и фильма «Бессмертный» — Чиро Ди Марцио. С пулевым ранением в грудь Чиро погружается в темные воды неаполитанского залива. Утопающего героя захлестывают воспоминания, в которых раскрывается его история. 1980 год, страшное землетрясение, много жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это не кто иной, как Чиро, с того самого дня известный как Бессмертный. Преступный мир ждет его. Свое прозвище парень оправдает не раз.
«Русские грузины». Фильм первый. По 1939-й
Телеведущий и журналист Леонид Парфёнов опубликовал на своем YouTube-канале первый фильм из цикла «Русские грузины». Его героями стали режиссер Георгий Данелия, художник Нико Пиросмани, князь Петр Багратион, хореограф Джордж Баланчин и писатель Ираклий Андроников.
Онлайн-концерты
Эксклюзивный онлайн-концерт Димы Билана
Дима Билан впервые выступит онлайн. Артист приготовил для зрителей специальную программу с лучшими хитами. Также певец ответит на вопросы зрителей эфира.
18 апреля, 19:00, «Яндекс.Эфир»
Дима Билан
Онлайн-спектакли
Онлайн-марафон Международного фестиваля балета Dance Open
C 14 по 30 апреля основные события Международного фестиваля балета Dance Open, который должен был в эти дни пройти в Санкт-Петербурге, транслируются эксклюзивно на странице смотра «ВКонтакте», а также еще на нескольких платформах.
Кроме спектаклей ведущих мировых хореографов, зрителей ждут эксклюзивные видеооткрытки звездных танцовщиков, презентация авторского «генеалогического древа» мирового балета XX века, лекции от ведущих данс-критиков и балетный «сторителлинг», а также беседы о природе танца и пропуск в клуб друзей Dаnce Open.
18 апреля, 19.00 — Балет Марибора покажет Stabat Mater («Мать скорбящая») на один из самых пронзительных евангельских сюжетов в хореографии Эдварда Клюга.
22 апреля, 19.00 — трансляция хита Dance Open-2018 — «Щелкунчик» Большого театра Женевы в постановке Йеруна Вербрюггена — то ли анимационный блокбастер в духе Тима Бёртона, то ли непредсказуемый квест по зазеркалью.
«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой»
Электротеатр «Станиславский» продолжает программу онлайн-трансляций своих спектаклей. На этот раз зрителям покажут постановку режиссера и композитора Хайнера Геббельса, в которой артист, звук, свет и пиротехнические эффекты работают наравне — как партнеры и соавторы того, что возникает на сцене. Вспышки огня и фрагменты записных книжек великих мыслителей иллюстрируют внутренний мир ученого, путь его озарений, моменты его отчаянья. Постановочная группа уходит от традиционной драмы в мир, где механизмы, огонь и электричество, шумы и мелодии рассказывают свои истории наравне с человеком.
17 апреля, 19:00, страница «Электротеатра» «ВКонтакте»
Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой»
Новые онлайн-проекты Губернского театра
Губернский театр создал свой канал — МГТ ТВ. Ежедневно в его эфире в YouTube выходят новые программы. Программа «передач» публикуется еженедельно в воскресенье вечером.
17 апреля, 19:00 — «Байки из карантина»
18 апреля, 15:00 — Карантинное чтиво (А. Экзюпери «Маленький принц»)
19 апреля, 21:00 — MGT News. Итоги недели
«Бубен верхнего мира»
Театр им. А.С. Пушкина продолжает показывать записи своих спектаклей. Постановка режиссера Марины Брусникиной по одноименному рассказу Виктора Пелевина — путешествие в загадочный мир, где с человеком разговаривает его собственная тень, старая шаманка работает в необычном брачном агентстве, а по вечерам, когда зажигается синий фонарь, рассказываются разные жуткие истории. Очень сложно понять, где проходит черта между видимостью и реальностью...
19 апреля, 18:00, YouTube и Facebook театра, запись будет доступна по 22 апреля
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко онлайн
МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.
Спектакль «Жизель»
Онлайн-музеи
Онлайн-выставка «Лица Фриды»
На платформе Google Arts & Culture доступна виртуальная выставка «Лица Фриды». В ее подготовке приняли участие 33 музея. Можно рассмотреть более 200 картин и набросков Фриды Кало в высоком разрешении, а также изучить фотографии и архивные материалы — дневники и письма художницы. Один из разделов онлайн-экспозиции посвящен скрытым смыслам в ее работах. Слайды сопровождаются развернутыми комментариями, рассказывающими о жизни и творчестве Кало, ее физической и душевной боли.
Онлайн-экскурсия по выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива»
На странице ГМИИ им. А.С. Пушкина «ВКонтакте» доступна видеоэкскурсия по выставке «Хаим Сутин. Ретроспектива». Куратор Сурия Садекова рассказывает о жизни и творчестве ярчайшего представителя Парижской школы, французского художника русского происхождения Хаима Сутина. Он создал собственный неповторимый стиль, вдохновленный классическим искусством мастеров XV–XVIII веков, и дал импульс к творческим поискам многих живописцев последующих поколений.