Конечно, быть: лучшие спектакли XXI века в онлайне

Во время карантина многие крупные театры мира предлагают посмотреть свои постановки в режиме онлайн-трансляции. Но обычно это происходит вечером, и не каждому удобно подстраиваться под эфир. Поэтому «Известия» выбрали лучшие новые спектакли, которые можно найти в Сети в записи. Зачастую это куда более захватывающее зрелище, чем дорогие сериалы и голливудские блокбастеры, даже на малом экране в самоизоляции.

«Гамлет: Камбербэтч»

Постановка «Гамлета» под руководством британки Линдси Тернер — одна из самых популярных в мире, ее посмотрел почти миллиард зрителей. Причем многие из них — на киноэкранах, и не по одному разу. Причина такой глобальной любви, конечно, в исполнителе главной роли, Шерлоке XXI века Бенедикте Камбербэтче. В России его имя даже вынесено в прокатное название киноверсии спектакля, чтобы народ сразу понял, почему надо немедленно идти. Постановка выполнена с роскошной сценографией, действие перенесено в наше время, герои бегают с ружьями и пистолетами. Зрители спорят о том, почему у Лаэрта, сына Полония, темная кожа: не значит ли это, что он бастард и режиссер таким образом вводит дополнительную характеристику Полония? Игра Камбербэтча нравится всем, кроме тех, кто до сих пор готов принять Гамлета только в исполнении Смоктуновского.

«Франкенштейн: Камбербэтч»

театралы Фото: Catherine Ashmore

Еще одна постановка с Камбербэтчем, которая пользуется огромным успехом во всем мире. Он играет в ней в паре с другим великолепным актером, Джонни Ли Миллером, которого у нас знают в основном по фильму «На игле» Дэнни Бойла . Этот спектакль тоже поставил Бойл, причем он предложил там довольно необычный ход, одновременно и маркетинговый, и творческий. Дело в том, что «Франкенштейнов» он сделал сразу два: в одном изобретателя играет Камбербэтч, а Чудовище — Миллер, а во втором они меняются местами, хотя сюжет остается тем же. Миллер говорит, что хореография в спектакле была для него настолько сложной, будто он три месяца проработал в «Цирке дю Солей».

«Кориолан»

Спектакль Тима Ван Сомерена и Джози Рурк сразу обратил на себя внимание благодаря суперзвезде Тому Хиддлстону в главной роли. Трагедии Шекспира совершенно не помешало то, что незадолго до киноверсии спектакля по мировым экранам прошел фильм Рэйфа Файнса. В киноленте действие было в наше время, главный герой ходил в камуфляже, а перипетии сюжета напоминали телевизионные сводки из горячих точек. Спектакль же сделан в более классической манере, что дало возможность Хиддлстону продемонстрировать свою физическую подготовку и эффектно подраться на мечах на сцене.

«Одна абсолютно счастливая деревня»

театралы Фото: Мастерская Петра Фоменко

Спектакль Петра Фоменко в среде московских театралов давно имеет особый статус. В течение многих лет на него почти невозможно было купить билеты, надо было записываться в очередь и ждать несколько месяцев. Потом театр сменил политику, и билеты стали продаваться свободно, но по цене около 20 тыс. рублей. В общем, «Деревня» стала еще недоступнее «живьем», но, к счастью, существуют целых две ее версии в записи. В одной, 2000 года, главную роль играет Сергей Тарамаев, в другой, сделанной через 19 лет, — Евгений Цыганов. Но почти всех остальных персонажей и там и там воплощает тот же состав, включая великолепную Полину Агурееву. Зритель может сам решить, какая версия ему ближе. В плане «погружения» и технического качества новая кажется всё же предпочтительнее, хотя энергетически первая ей точно не уступает.

«День радио»

«В рюкзаке моем сало и спички — и Тургенева восемь томов...» Визитная карточка «Квартета И» «День радио» давно разошелся на цитаты и даже успел стать полнометражным фильмом, но что-то очень важное при переносе на киноэкран он потерял. Поэтому всё равно на сценический оригинал уже почти 20 лет идут новые зрители, а авторы периодически добавляют туда разовые хулиганские номера с участием приглашенных звезд. Записей спектакля сделано много, какую смотреть — решать вам, они все очень смешные и музыкальные. Но лучше искать те, где мало крупных планов, но хорошо просматривается вся сцена, потому что там постоянно происходит что-то интересное, возможно, очередная импровизация самых умных комиков сегодняшней России. Режиссер — Сергей Петрейков.

«Евгений Гришковец. Предисловие»

театралы Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Моноспектакль родился как действительно предисловие вслух к новой книге Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» , ее можно было прочесть перед походом на шоу, а можно, наоборот, отложить до вдохновенной речи Гришковца в двух действиях с антрактом. Автор мастерски выстроил повествование, вставив туда множество отсылок к своим прошлым произведениям, и не только театральным. Фанаты творчества Гришковца не раз ощутят свое превосходство над «неофитами», когда в очередной раз считают какую-то скрытую цитату. В остальном это всё тот же узнаваемый и отточенный за много лет сценический образ с предельной концентрацией грустной иронии по отношению к лирическому герою и миру вокруг него. Режиссер — Павел Судаков.

«Рассказы Шукшина»

Один из знаковых спектаклей Театра Наций — «Рассказы Шукшина» Алвиса Херманиса — изначально, с самой премьеры в 2008 году, был удовольствием элитарным — в силу дороговизны билетов. Да и понятно: возможность увидеть на одной сцене Евгения Миронова, Чулпан Хаматову и Юлию Пересильд дорогого стоит. Но и сам по себе спектакль выдающийся, свидетельство тому не только многочисленные премии, включая «Золотую маску» и «Хрустальную Турандот», но и огромная гастрольная судьба с обширнейшей географией. В конечном счете это чистое удовольствие — увидеть, как великолепные артисты в аскетичных декорациях разыгрывают гениальную шукшинскую прозу.

«Амадей»

театралы Фото: National Theatre