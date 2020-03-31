Дмитрий Астрахан надеется, что скоро найдут лекарство от коронавируса. Счастлив, что его дебютный фильм оценил создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. И считает, что сверхзадача режиссера — сделать мир лучше. Об этом он рассказал «Известиям» в ожидании премьерной постановки «Леди на день» на сцене Театра Армии.

— Сейчас все обеспокоены ситуацией вокруг коронавируса. Как вы себя чувствуете?

— И правда, это ужасно. А что делать? На 21 марта была намечена премьера нашего спектакля «Леди на день». В целях безопасности театры, в том числе и Театр Армии, находятся на карантине. Я надеюсь, что премьера все-таки состоится. Ускорить процесс я не могу. Как дадут добро, театр начнет работу. Сейчас мы планируем премьеру на 23 апреля.

вью Режиссер Дмитрий Астрахан в Театре Армии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Вы не боитесь?

— Заразиться? Тут как Богу будет угодно. А то, что театры закрыли, так мы действуем в рамках законодательства. Как только государство посчитает возможным — откроемся. Если медицина говорит «нельзя», значит, не будем показывать, вопрос же в этом. Слушайте, коронавирус не вечный. Ну, когда-то придумают лекарство и вылечат всех. А пока мы готовимся к премьере и не паникуем.

— «Леди на день» — не первый «подход к снаряду». 20 лет назад вы сняли одноименный фильм с Мариной Нееловой и Олегом Табаковым в главных ролях. Почему вернулись к этому материалу?

— Когда я работал в Ленинграде, драматург Олег Данилов показал мне рассказ Дэймона Раниона «Мадам ла Жимп», по которому Роберт Рискин написал сценарий, а знаменитый голливудский режиссер Фрэнк Капра снял в 1933 году фильм «Леди на один день». Картина получила «Оскар» за сценарий. И, видимо, режиссер так полюбил эту прекрасную историю, что снял ее еще раз в 1960-е. Она вышла под названием «Пригоршня чудес».

Фото: Columbia Pictures Corporation Кадр из фильма Фрэнка Капра «Леди на один день». 1933 год

Так вот, Олег написал пьесу по мотивам этого рассказа, а Дина Морисовна Шварц, легендарный завлит БДТ, правая рука Товстоногова, хотела, чтобы я поставил этот спектакль, а на главную роль пригласил Алису Фрейндлих. В тот момент я снимал «Всё будет хорошо», и этот спектакль не состоялся.

— Но история зацепила?

— Она такая пронзительная, трогательная. Люди абсолютно бескорыстно, из человеческих побуждений совершают добрые дела. В наш достаточно прагматичный и меркантильный век, когда во главе угла материальные ценности, история Дэймона Раниона — это мечта зрителя. Любому хочется, чтобы в жизни в трудную минуту...

— Появился волшебник?

— Нет, не волшебник. Просто хорошие люди. Наш спектакль сделан с верой в то, что в человеке есть желание сделать благородное дело. Думаю, у зрителей большая потребность в подобном добром посыле.

— Может быть, этими установками вы даете ложные надежды?

— Почему ложные? «И чувства добрые я лирой пробуждал» — эта мысль Пушкина мне очень близка. И театр, и искусство должны нести прекрасное в мир. Поэтому я очень люблю это произведение. В нем авантюрный сюжет, много юмора, масса возможностей для артистов сыграть яркие сочные образы. Работать с таким материалом — большое профессиональное удовольствие. В целом жанр — очень сложный. Если брать мировые образцы — например, такие фильмы, как «Римские каникулы», «В джазе только девушки», — достичь подобной легкости, пронзительности и филигранности безмерно трудно и для артистов, и для режиссера.

Фото: Paramount Pictures Кадр из фильма Уильяма Уайлера «Римские каникулы». 1953 год

— Вы по жизни оптимист?

— Любым режиссером должна двигать сверхзадача — сделать мир лучше. Это, если хотите, профпригодность, причем неважно, в каком жанре ты работаешь. Если не веришь, что твое творчество делает людей лучше, дарит надежду, за это дело не надо браться.

— Как вам работается в Театре Армии?

— У меня заняты прекрасные артисты: Ольга Богданова, Артем Каминский, Владимир Еремин, Наталья Аристова. Репетируют роли приглашенные актеры — Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая. Спектакль многонаселенный, несколько составов. Роль мэра репетируют Михаил Полицеймако, Сергей Колесников и Денис Кутузов. Они все очень здорово играют, но каждый по-своему.

вью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Вы в свое время стали самым молодым худруком Театра комедии имени Акимова в Ленинграде. Сколько вам было?

— 33 года. К тому моменту я поставил в разных театрах около 15 спектаклей. Кстати, забавно, что, когда Акимов возглавил этот театр, ему тоже было 33. Извините за нескромное сравнение.

— У вас множество постановок и картин, но покажи вашу фотографию, вспомнят ваши роли в кино.

— Конечно, зритель прежде всего знает актеров. Когда стал сниматься, в моей жизни появилась еще одна грань. Очень благодарен судьбе, что сыграл роли, их оценили, я получил за них призы. Если режиссер хочет, чтобы я сыграл, не могу его подвести. Я же сам режиссер и сам, бывает, прошу кого-то прийти ко мне сыграть.

— Мало кто знает, но ваша первая картина «Изыди!» претендовала на «Оскар».

— Кстати, об этом я узнал из газеты «Известия». Причем, случайно. Я тогда работал в БДТ у Товстоногова. Прилетел в Москву на съезд СТД. Мы жили в гостинице «Россия». Поселился, и вдруг ко мне в гостиничный номер стучится Дина Морисовна Шварц: «Дима, вы читали «Известия»? Вас представили на «Оскар». Представляете, дебютная картина молодого режиссера выдвинута от СССР на соискание самой престижной премии!

Фото: Изыди Кадр из фильма Дмитрия Астрахана «Изыди!». 1991 год

— Чем завершилась эта история?

— Мы не вошли в шорт-лист, потому что мои продюсеры сделали большую ошибку. Голливудская компания Miramax предложила купить «Изыди!». Их условия были такими: «Мы вам заплатим немного, но потом вы заработаете. К тому же мы будем «вести» картину к номинации и дальше». А тем временем мои продюсеры уже строили свои планы. Они нашли французов, которые дали больше денег. Если бы я тогда понимал, кто сделал мне предложение, конечно, настоял бы на контракте с Miramax. Но я тогда был очень неопытен. Это же мой первый фильм. Но что жалеть сейчас? Я был рад, что Джордж Лукас пригласил меня на студию, где я показал картину «Изыди!». Ее посмотрел не только он, но и представители всех главных голливудских компаний. Сейчас не переживаю по неслучившимся контрактам. Этот фильм открыл для меня двери в большое кино. С тех пор я снял более 30 картин.

— Счастливый режиссер. Вы всё время в работе?

— Конечно, это счастье! Есть работа, это же главное. Люблю ставить спектакли, получаю от этого удовольствие. Сейчас для меня важен спектакль в Театре Армии. Здесь сложная, большая декорация Анастасии Глебовой, прекрасные костюмы времен 1930-х годов художника Андрея Климова. С волнением жду этой премьеры, но уверен, что зрители получат удовольствие. Приглашаю всех, думаю, многие захотят увидеть его снова и снова.