Около 40 тыс. экспонатов музеев Москвы стали доступны онлайн

В онлайн-каталогах музеев Москвы можно увидеть больше 40 тыс. экспонатов. Об этом 1 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, проект «Музейная Москва онлайн» запустили в 2017 году и сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Благодаря тому, что 40 тыс. музейных экспонатов уже оцифровали, посетить виртуальные выставки и изучить собрания знаменитых музеев можно прямо из дома.

Больше всего оцифрованных экспонатов представил Государственный биологический музей имени Тимирязева — 15,6 тыс., пишет НСН. Среди них — изображения книг, живописных и графических работ, скульптур, биологических муляжей, гербариев, а также археологических находок. Кроме того, можно посмотреть на рукописную книгу 1564 года на польском языке «Лекарства, собранные врачом паном Яном Пилецким». Музей-панорама «Бородинская битва» представил альбомы с рисунками начала XX века на тему Отечественной войны 1812 года, а также образцы оружия и предметы быта того времени — всего свыше 11 тыс. экспонатов.

В онлайн-каталоге Музея Москвы, куда входят Музей археологии Москвы, Старый английский двор, Музей истории «Лефортово» и Центр Гиляровского, в частности, присутствует фрагмент белокаменной колонны XVI века, найденный в кладке стены Белого города на Хохловской площади, и другие предметы, найденные в ходе раскопок. Увидеть онлайн можно и хранилища Государственного музея истории ГУЛАГа. Всего в экспозицию включили 1,6 тыс. предметов, пишет «Москва 24».

Помимо этого, в онлайн-экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой доступно 1,4 тыс. предметов, включая семейные фотографии поэтессы. Также в каталоге есть фото ее личных вещей — коралловых бус и платья, а также медного ковша XVIII века, который хранился в семье поэтессы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

ВДНХ с 31 марта запустила видеоэкскурсии и мастер-классы. Виртуальным гостем ВДНХ можно стать на ее страницах в социальных сетях, а также на официальном сайте выставки. В ней будут принимать участие «Москвариум», центр «Космонавтика и авиация», «Техноград», павильон «Рабочий и колхозница», центр письменности «Слово», а также другие знаковые площадки.