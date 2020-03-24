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Музей космонавтики в Москве представил новую онлайн-выставку

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Фото: story_telling.tilda.ws
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Московский музей космонавтики опубликовал новую онлайн-выставку под названием «Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспонатов». Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник, 24 марта.

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«В главных ролях новой онлайн-выставки — предметы, которые по разным причинам часто ускользают от внимания посетителей музея. Это и небольшие вещи в витринах, на которые, увлекаясь крупными образцами космической техники, не всегда обращаешь внимание, и экспонаты из наших фондов», — приводит агентство городских новостей «Москва» текст сообщения.

Также на сайте музея доступны и другие виртуальные выставки: «Владимир Комаров. Легенда «Союза-1», «Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты», «Юрий Гагарин: первый рейс в космос». Всего в коллекции московского музея космонавтики свыше 99 тыс. артефактов.

23 марта сообщалось, что в социальной сети «Одноклассники» пройдет серия онлайн-концертов «Музыка в OK Live» с участием популярных российских исполнителей. Ранее соцсеть запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, которые закрылись на карантин в связи с распространением коронавируса. 10 марта сообщалось, что власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек, до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

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