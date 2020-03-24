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В российских соцсетях запустили «Открытую онлайн-школу»

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Фото: Depositphotos
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Образовательная компания MAXIMUM Education запустила «Открытую онлайн-школу», благодаря которой ученики 5–11-х классов смогут проходить школьную программу, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте» во вторник, 24 марта.

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Бесплатные занятия будут проходить в виде стримов по 45 минут, которые можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи.

Занятия уже начались для 8–10-х классов по 12 предметам, включая русский язык, математику, иностранный язык, историю, биологию. Там же размещаются дополнительные материалы, домашние задания и тесты на проверку усвоенного.

Позднее аналогичные сообщества появятся для 5–7-х и 11-х классов.

«Для многих учеников и учителей экосистема Mail.ru Group является привычной и популярной средой общения и обмена данными, поэтому новые образовательные возможности должны быть легко восприняты», — сказал генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков.

Ссылки на все тематические паблики в соцсети «ВКонтакте» размещены в сообществе MAXIMUM. Трансляции занятий в «Одноклассниках» размещены в разделе «Образование» на видеовитрине соцсети.

Ранее во вторник Общественная палата и Институт прогрессивного образования предложили выдавать нуждающимся школьникам необходимую технику для дистанционного обучения на время пандемии короновируса.

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