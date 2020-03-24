«Союзмультфильм» запустил онлайн-показ авторских мультфильмов

«Союзмультфильм» покажет картины победителей международных фестивалей в рамках онлайн-марафона короткометражного кино. Об этом во вторник, 24 марта, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе киностудии.

Показ пройдет на онлайн-ресурсе Vimeo, и проект получил название «Союзмульткарантин». Вместе с тем мультфильмы рассчитаны на разные возрастные группы. Отмечается, что зрители смогут увидеть такие картины, как «Три сестры», «Белоснежье», «Урок плавания», «Кокоша», «Доброе сердце» и многие другие. Всего представлено более 60 работ.

«Авторские короткометражные мультфильмы — двигатель основных процессов в анимационном искусстве. Наши картины широко представлены в международных конкурсах и регулярно получают признание. При этом у многих зрителей часто нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать», — отметил директор киностудии Борис Машковцев.

19 марта в 80 российских регионах был введен режим повышенной готовности в связи в целях борьбы с распространенем коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Многие компании предпочли перевести своих сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые сервисы поддержали эти решения и для поддержки граждан, оказавшихся на карантине или решивших самоизолироваться, запустили акции. Например, сервисы Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

23 марта онлайн-кинотеатры зафиксировали взрывной рост просмотров за последнюю неделю. Трафик в среднем увеличился в 2–4 раза.

26 февраля министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма о том, что такое коронавирус и какие необходимо принимать меры, чтобы снизить вероятность заражения.

2 февраля зрители обнаружили в мультсериале «Симпсоны» предсказание вспышки коронавируса. В одном из эпизодов герои заказывают соковыжималки из Японии. Во время упаковки посылок работник чихает и просит своего напарника не говорить начальству, что у него грипп. В результате вирус распространяется по всему Спрингфилду, заражая его жителей.