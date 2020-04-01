Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в выходные в онлайн-формате

Национальная палата моды при поддержке Фонда моды объявляет даты виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 4 и 5 апреля новые коллекции представят как молодые, так и уже известные дизайнеры. Мероприятие впервые пройдет полностью в digital-формате. Решение разработано для поддержки дизайнеров и модных домов в условиях пандемии. В течение двух дней на онлайн-платформе AIZEL.RU и крупном медиасервисе MEGOGO будут проходить видеопрезентации московских и российских брендов, специально подготовленные для MBFW Russia. Часть новых коллекций появится в ближайшее время в продаже.

«Мы призываем поддерживать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, а также тегами #stayhome и #stayhomeinfashion. Посетите презентации дизайнеров из дома, подготовьтесь, выберите образ для показа или street/home style, выложите фото, шерьте, лайкайте – все это поддержит таланты в текущих условиях», – считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Первоначально планировались стримы с презентаций и закрытых шоу, которые дизайнеры готовили вместо показов в Манеже. Однако в связи с новыми ограничениями в Москве и в целях предупреждения распространения вируса организаторы отказались от идеи прямых трансляций из шоу-румов и с закрытых площадок.

«Даже минимальная рабочая группа для организации одного стрима – это 10–15 человек, включая моделей, визажистов, операторов и т. д. В сегодняшней ситуации лучшее, что модная индустрия может сказать миру, – это #stayhome, оставайтесь дома, будьте ответственными. Наше онлайн-мероприятие подготовлено полностью дистанционно», – говорит Александр Шумский.

Неделя моды пройдёт в формате видеопрезентаций новых коллекций. Часть коллекций будет представлена в виде лукбуков. Сайт недели моды #MBFWRussia и медиапартнеры будут добавлять свежий контент, посвящённый новым коллекциям, в течение всего апреля.

В виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia новые коллекции представят: IGOR GULYAEV, RUBAN, RED SEPTEMBER, /SELFÉTUDE, JULIA DALAKIAN, ELENA SOUPROUN, N.LEGENDA, BO.G.A.CHI. Borzova Gala | Alena Chipura, MADFRENZY, WHITE CROW, AMPLITUDA, SL1P, ÓNOMA:, ASOMATAV, Yana Besfamilnaya, SERAYA, velinask, LUTANI, VAKPROJECT, T3CM, OLYA KOSTERINA, ophelica, HOUSE OF LEO, MIETSA, Valeria SAAD, LATARDE, LEATHER LIKE WOOD, VILENA TIMOSHENKO и другие.

Впервые в России на платформе ведущего российского интернет-магазина дизайнерской одежды AIZEL.RU появится возможность предзаказа новых коллекций российских дизайнеров, представленных на виртуальном «подиуме».

Популярная виртуальная модель Алиона Пол будет освещать показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia и делиться любимыми образами с аудиторией. Алиона также создала капсульную коллекцию цифровой одежды, в которой первый раз посетит Неделю моды. Одежда для Алионы создана с помощью компьютерной графики и нейросетей.

Неделя моды «Мерседес-Бенц» в России также объединилась с проектом «#Москвастобой», который сейчас особенно актуален, когда все сидят дома. Каждый день он наполняется онлайн-мероприятиями, которые представляют различные площадки. Видеопрезентации новых коллекций российских дизайнеров, собранные в единое расписание, будут размещены на сайте проекта stayhome.moscow.

Российских дизайнеров поддержат более сотни российских СМИ: Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Cosmopolitan, Grazia, WMJ, «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета», «Москва 24» и другие, а также ряд международных СМИ. Следить за онлайн-презентациями новых коллекций дизайнеров можно будет из любой точки мира.