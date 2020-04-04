Скрипач под крышей и Земфира в «Крыму»: музыкальные новинки недели

В период самоизоляции меломаны остались без привычных «живых» впечатлений, зато — с дополнительным свободным временем. «Известия» предлагают не грустить и потратить минуты и часы карантина на самые яркие аудионовинки недели. Причем в разных форматах. Еженедельно мы будем предлагать вам подборку, включающую по одному синглу, лонгплею, клипу и концертной либо оперной записи.

Сингл недели

Земфира «Крым»

Новая песня Земфиры, не радовавшей поклонников свежим материалом с 2018 года, — само по себе событие. А если учесть, что это композиция из будущего фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», становится тем более интересно : во-первых, результаты работы знаменитого творческого тандема всегда оригинальны и талантливы, во-вторых, одним номером дело явно не ограничится, Земфира написала целый саундтрек, и это лишь первая ласточка.

Интригует и название. Но те, кто ждет от «девочки с плеером» геополитических высказываний, останутся разочарованы: Крым здесь упомянут вскользь и исключительно как место, где можно поправить здоровье, подорванное сигаретами и алкоголем. «Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить», — обещает певица в первых строчках под меланхоличные гитарные переборы, и поначалу кажется, что это будет одна из самых тихих песен Земфиры. Однако ближе к концу депрессивный лиризм сменяется трагической кульминацией, подчеркнутой электрогитарами и ударными.

Слушатели на YouTube трек раскритиковали, после чего комментарии и отображение лайков были отключены. Очевидно, исполнительницу разозлили бесконечные сравнения нового материала со старым — с понятным посылом. Да, действительно, песня «Крым» — не «Хочешь?» и даже не «Мы разбиваемся». Но талант музыканта и поэта никуда не делся. И это тоже стоит признать.

Клип недели

Hailee Steinfeld

I Love You's

23-летняя Хейли Стайнфелд прославилась как актриса еще 10 лет назад, дебютировав у братьев Коэнов в «Железной хватке», где ее экранными партнерами стали Джефф Бриджес и Мэтт Дэймон, и сразу завоевав номинацию на «Оскар». И хотя сопоставимых высот в ее кинематографической карьере не было, сегодня Хейли по-прежнему на виду: например, она играет главную героиню в сериале «Дикинсон».

Несколько лет назад Стайнфелд заявила о себе и как певица. Причем в этом амплуа она не менее успешна, чем в актерском. Несколько платиновых синглов и треки к кинохитам «Пятьдесят оттенков свободы» и «Бамблби» заставили говорить о ней как о новой поп-звезде. Впереди — первый лонгплей, а для затравки девушка выпустила черно-белый клип I Love You's, срежиссированный ей самой и Сарой Макколган.

Минималистичная сценография — Хейли танцует в безликом замкнутом пространстве, меняя наряды и будто пытаясь раздвинуть руками стены — забавно рифмуется с новостью о том, что более 40% всего населения земного шара сегодня сидит на карантине. Впрочем, красоты и харизмы девушки хватает, чтобы видео не казалось скучным. Сама же песня — стандартный, но обаятельный и приятный поп, цепляющий в первую очередь мотивом из старого хита Энни Леннокс No More I Love You's.

Альбом недели

Vikingur Olafsson

Debussy — Rameau

Слушайте Debussy – Rameau — Víkingur Ólafsson на Яндекс.Музыке

Громких лонгплеев на этой неделе не случилось, а раз так, почему бы не послушать тихий. В прямом смысле. Диск классического пианиста из Исландии Викингура Олафссона — идеальный выбор для успокоения нервов , расшатанных новостями про пандемию и экономические потрясения. В одном трек-листе Олафссон соединяет двух французских классиков — Жан-Филиппа Рамо из XVIII века и Клода Дебюсси, гения прошлого столетия.

Казалось бы, разные планеты! Барокко — и импрессионизм; строгие старинные танцы — и прихотливые, фантазийные прелюдии... Наконец, Рамо сочинял для клавесина, Дебюсси же в полной мере использовал богатейшие тембровые возможности фортепиано. Но при всем этом альбом воспринимается как единое целое. Возможно, потому, что Олафссон играет всё это мягким, чуть затуманенным звуком. И в прелестных миниатюрах обоих авторов на первый план выходят меланхоличная созерцательность и французская изысканность.

Концерт недели

Hope@Home

Строго говоря, концертом недели стоило бы признать беспрецедентную акцию Элтона Джона, объединившую множество западных звезд в диапазоне от Билли Айлиш до Мэрайи Кэри и Дэйва Кролла — все они, сидя на карантине, спели свои хиты по видеосвязи из собственных квартир. А доходы от совместного выступления пошли на борьбу с коронавирусом. Но вот незадача — уже на следующий день доступ к трансляции был прекращен, а затем с YouTube стали удалять записи отдельных номеров.

Иное дело — не менее красивый, пусть и более камерный проект одного из крупнейших современных скрипачей — Дэниела Хоупа. Каждый вечер он вместе с еще одним-двумя музыкантами выходит на связь из своего дома и около получаса играет в прямом эфире шедевры классической музыки. Ближайшие дни не станут исключением. Но даже если вы не успели посмотреть концерт в реальном времени, записи потом еще какое-то время остаются на канале Deutsche Grammophon.