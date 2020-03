Weeknd не для уик-энда: что слушать целую неделю выходных

Впереди целая неделя выходных, поэтому самое время запастись хорошей музыкой. В нашей новой подборке — релизы на любой вкус: от бодрого попа Дуа Липы и атмосферных баллад Weeknd, рассчитанных на самую широкую аудиторию, до гурманских джазовых и эмбиент-новинок.

The Weeknd

After Hours

В центре внимания меломанов на этой неделе — долгожданный четвертый альбом Weeknd. Канадский хитмейкер эфиопского происхождения за последние пять лет собрал, кажется, все возможные музыкальные награды, в том числе три «Грэмми» , записал роскошный дуэт Lust for Life с Ланой Дель Рей и привлек внимание таблоидов романами с Беллой Хадид и Селеной Гомес. В общем, радовал фанатов чем угодно, только не полноценными дисками — прошлый лонгплей c символичным названием Starboy вышел аж в 2016-м. И вот, наконец, подоспело новое крупное высказывание повзрослевшего артиста (недавно ему исполнилось 30).

Как мы уже привыкли, половину материала Weeknd поет полуфальцетом, но данном случае это плюс, поскольку владеет он им ничуть не хуже, чем грудным «мужским» тембром — впрочем, тоже очень высоким. Что же касается самих песен, то в их основе весьма простые среднетемповые мелодии, «упакованные» в остроактуальное электронное звучание с объемными атмосферными битами и легким привкусом хип-хопа.

В Deluxe-издании, доступном на цифровых платформах наряду со стандартным, трек-лист дополнен четырьмя ремиксами и концертной записью Scared to Live — отличный повод убедиться, что вживую голос Weeknd звучит не менее чисто и выразительно.

Dua Lipa

Future Nostalgia

Если кто и может на этой неделе конкурировать с The Weeknd в поп-нише, так это британская певица и модель Дуа Липа. После сенсационного дебюта 2017 года Dua Lipa, собравшего урожай наград Brit Awards и разошедшегося миллионным тиражом, певица пробует закрепить успех второй пластинкой — Future Nostalgia. И есть все основания полагать, что у нее получится.

Большинство из 11 треков — напористые поп-хиты с достаточно цепляющими мотивами, полным арсеналом продюсерских «наворотов» и модным саундом, который будет органично звучать и в машине, и в торговом центре (когда карантин закончится), и в наушниках во время пробежки.

Показательно, что ни одной полноценной баллады здесь нет. Разве только финальный трек Boys Will Be Boys немного снижает общий темп и градус драйва, но это не лирика, а, скорее, помпезный стадионный гимн. Ну, и даже здесь не обошлось без темы #MeToo — песня о мужском хищничестве, а не о любви.

И еще пара фактов. Во-первых, Future Nostalgia длится всего 37 минут. В прошлые времена этот диск вообще бы отнесли к EP (мини-альбомам), но в наше цифровое время критерии меняются. И во-вторых, певица выложила свою работу раньше запланированного — виной всему пираты. Как только запись утекла в Сеть, решено было не ждать апреля.

Wolfgang Muthspiel, Scott Colley, Brian Blade

Angular Blues

Главный джазовый альбом недели — Angular Blues австрийского гитариста Вольфганга Мутшпиля и его американских соратников басиста Скота Колли и перкуссиониста Брайана Блэйда. Прелесть этой записи — в ее универсальности: композиции соединяют авангардные импровизационные эпизоды и вполне доступную мелодическую основу; их можно слушать, и по-гурмански наслаждаясь действительно изысканным материалом, и используя как не напрягающий фоновый саунд.

Впрочем, не обошлось и без экспериментов, которые так приветствуются на этом лейбле. Предпоследний трек Solo Kanon in 5/4 вообще сложно отнести к какому-либо стилю — как видно из названия, это канон, то есть строгая полифоническая композиция для гитары соло, причем с нетипичным размером. Но при всей своей учености этот «привет Баху» получился на редкость обаятельным. Как, впрочем, и диск в целом.

Roger Eno & Brian Eno

Mixing Colors

Новая пластинка электронщиков братьев Ино вышла на самом авторитетном академическом лейбле Deutsche Grammophon, и неслучайно: творчество старшего участника тандема, Брайана, уже давно классика. Он стоял у истоков самого стиля эмбиент, сочинил музыкальные заставки Windows 95 и Windows XP, а еще стал постоянным саунд-продюсером группы U2, определив звучание всех их записей, в том числе The Joshua Tree, Achtung Baby и How to Dismantle an Atomic Bomb.

Впрочем, сольное творчество Брайана, равно как и дуэтное с братом, ничего общего со стадионными хитами Боно не имеет. Это меланхоличные наигрыши на «несуществующих инструментах» — сэмплы в каждой композиции разные, хотя и имеют общую тембральную природу, нечто среднее между клавишными, органом и вибрафоном. Сами темы подчас даже слишком простые, иначе говоря — «попсовые». Что в данном случае не минус, а особенность.

Если с чем и ассоциируются эти мелодии, так с киномузыкой — они могли бы стать прекрасными темами для фильмов. Но и в самостоятельном качестве треки братьев Ино небезынтересны: то, что еще лет десять назад мы бы назвали банальностью и упрекнули во вторичности, сегодня воспринимается как явление метамодерна — заторможенное, будто застывшее в безвременье любование интонациями, крохотными музыкальными осколками прошлого.