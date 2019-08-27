Ритм и Крым: чем запомнился Koktebel Jazz Party 2019

Танцами дельфинов под музыку, джазом в исполнении Юлии Чичериной и однорукой игрой на рояле запомнился 17-й Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Музыкальный форум прошел в Крыму с 23 по 25 августа, порадовав жителей полуострова и туристов выступлениями ведущих джазменов из России, США, Германии, Франции и Японии, а также сетами популярных исполнителей смежных жанров.

Всего на фестивале выступили около двух десятков коллективов, а количество музыкальных площадок в этом году выросло до пяти. Новшеством 17-го Koktebel Jazz Party стала его интеграция в программу молодежного форума «Таврида-Арт», который прошел в бухте Капсель у Судака.

Как только организаторам фестиваля в Коктебеле стало известно о переезде «Тавриды» из пустынной Евпатории в более оживленную часть побережья, родоначальник джазового смотра Дмитрий Киселев и его арт-директор Михаил Иконников высказали идею о том, что два этих крымских мероприятия должны дружить. Идея воплотилась в жизнь: на «Тавриде» открылась одноименная новая сцена коктебельского фестиваля — джаз на ней сыграли сразу пять музыкальных коллективов.

С самого начала на Koktebel Jazz Party приезжали звезды мирового масштаба. Этот год не стал исключением. В Крым прилетел лауреат «Грэмми», музыкант-легенда Рэнди Брейкер. Американский композитор, трубач и исполнитель на флюгельгорне завершал концертную программу первого дня на большой сцене, сыграв восемь композиций с коллективном SG Big Band. На концерте прозвучали не только мелодии, который написал сам Рэнди и его брат — 15-кратный лауреат «Грэмми» Майкл Брэкер, но и музыка российского саксофониста Сергея Головни. К слову, накануне выступления музыкант ритм-секции российского биг-бэнда Олег Стариков сломал руку в трех местах. Поэтому хэдлайнеру фестиваля он подыгрывал на рояле одной рукой, чем вызывал истинное восхищение мэтра. Видя, как виртуозно справляется с задачей травмированный артист, Брекер то и дело делился восторгом с залом.

Перед гостями выступил и еще один легендарный американский музыкант — баритон-саксофонист Гарри Смулян. А делегацию российских артистов на фестивале представила московская джаз-фанк группа Snake Steak, питерский коллектив Billy's Band, а также cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути со своим коллективом Universalove. Не обошлось и без выступления народных артистов России. На этот раз их было двое: Алексей Кузнецов и Даниил Крамер. Первый вместе с квартетом К.И.М.М. открыл фестиваль, Крамер в составе своего трио его завершил.

— Опыт прошлых лет показывает, что люди реагируют на музыку, а не на имена или национальный принцип хедлайнеров. Помню, у нас даже были исполнители, которые быстро сообразили, что надо играть не свою музыку, а каверы известных произведений. Понятно, что знакомые мелодии публика принимает восторженнее. Но мы все-таки не хотим идти таким путем, ведь цель фестиваля не только развлекать и услаждать, но и развивать вкус наших гостей, — поделился с «Известиями» арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

Одним из главных сюрпризов для российских меломанов стало появление в Коктебеле рок-певицы Юлии Чичериной. На фестивале она впервые выступила в новом жанре, исполнив семь композиций. В их числе — «Жара», «Ту-лу-ла», «Мой рок-н-ролл» в джазовой аранжировке.

— Попробовать выступить в джазовой концепции Юле предложили мы, — рассказал Михаил Иконников. — Она заинтересовалась, и музыкант Сергей Головняк поехал к ней разучивать программу. Для нас всех это уникальная история, а для Чичериной уж тем более — она впервые пела джаз. Специально для нее были написаны аранжировки, собрался потрясающий состав музыкантов.

Не пришлось скучать на фестивале и детям. Самым эмоциональным зрелищем, без сомнения, стали концерты в местном дельфинарии. Под джазовые аккомпанементы Сергея Головни дельфины исполнили перед гостями свою «танцевальную программу». Помимо музыкальных событий в программу фестиваля вошла спортивно-экологическая акция. Гости и местные жители пробежали трусцой вдоль Тихой Бухты, попутно очищая популярную туристическую зону от мусора.