Нота-стоп: на выход из кризиса концертной индустрии может потребоваться 5 лет

Отмен запланированных мероприятий так много, что свободных дат и площадок на осень уже почти не осталось и концерты приходится переносить на 2021 год, утверждают представители отрасли. По их данным, деньги за уже купленные билеты вернули от 2 до 10% зрителей — остальные, к счастью для промоутеров, скорее всего, услышали их призывы. Почти 70% организаторов зрелищной индустрии — это ИП, микропредприятия и малый бизнес: выдержать связанный с коронавирусом кризис им сложно. При этом, чтобы вернуть зрелищную индустрию на докризисный уровень, потребуется от трех до пяти лет, считают эксперты. Свои предложения по стабилизации ситуации главе кабмина уже направил Российский музыкальный союз. «Известия» выяснили, каким будет алгоритм выхода из кризиса и чем может помочь частному бизнесу государство.

Живые и мертвые

Предыдущее потрясение российская концертная индустрия пережила в 2014-м, когда ушёл украинский рынок и упала покупательская способность зрителей. По данным информационного агентства InterMedia, обрушение рынка шесть лет назад составило примерно 40%. С тех пор наблюдалось восстановление, 2020-й должен был догнать 2013-й. При этом, по информации аудиторской компании PwC, рынок живой музыки остался бы ключевым источником выручки российской музыкальной индустрии и составил более 85% всех доходов. Для сравнения: на глобальном музрынке объем сегмента живой музыки лишь ненамного превышает сегмент записей — с долей выручки более 50%.

С приходом коронавируса надежды на рост остались в прошлом, на первый план вышли заботы о выживании и сохранении бизнеса. Первой возникла проблема билетов, которые необходимо было вернуть за отменённые концерты.

концерты Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин во время выступления Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Промоутеры рок-групп и поп-исполнителей, арендующих для своих выступлений залы и арены численностью более 5 тыс. человек, на отмену и возврат идти не рискнули. Потери могут быть велики. Так, группа «Чайф», вынужденная отказаться от московского концерта 20 марта, перенесла его на осень. И по словам продюсера Дмитрия Гройсмана, билеты никто не сдавал и от зрителей жалоб не было.

Группа «Би-2» также надеется на поддержку своих фанатов. Региональные концерты и тур по Сибири перенесены, а вот зарубежные туры, скорее всего, придётся отменять и возвращать деньги за билеты.

— Европейские концерты пришлось сдвинуть на 2021-й, — пояснил «Известиям» тур-менеджер группы Сергей Елизаров. — Все-таки год ожидания — это немало. Думаю, что в Европе в плане продажи билетов нам придется начать все сначала.

Переносами концертов занимается и менеджмент Гарика Сукачева. Масштабного возврата билетов ещё не было, отмечает тур-менеджер артиста Виктор Майоров, но это до поры до времени.

— С одной стороны, люди пока что готовы оставлять эти средства у билетных операторов, но, как только они поймут, что это последние деньги, начнут их возвращать , — уверен он.

Вернуть или не вернуть

Если сейчас все зрители начнут сдавать билеты, отрасль может просто прекратить существование, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, промоутеры не имеют средств на возврат денег, все они уже вложены в организацию мероприятий. Сейчас нужно просто дать организаторам возможность выжить и возобновить деятельность после отмены запретов. Если компании разорятся, то некому будет проводить перенесенные мероприятия, да и вообще организовывать концерты в ближайшие годы.

Президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди утверждает, что на данный момент вернули свои деньги от 2 до 10% зрителей. Остальные, к счастью для промоутеров, скорее всего, услышали их призывы. При этом переносов так много, что свободных дат и площадок на осень уже почти не осталось и приходится переносить концерты на 2021 год.

Но даже если зрители не станут возвращать билеты, организаторы в любом случае пострадают. У промоутера есть невозвратные сгорающие расходы, в том числе предоплата площадки и реклама. Поскольку режим ЧС не объявлен, под страховой случай они не подпадают. В сложившейся ситуации деятели концертного бизнеса ушли в онлайн, с большей нагрузкой заработали стриминговые сервисы, однако живые концерты они не заменить не могут.

99% коллективов живут на гонорары от концерта к концерту. Нет концертов — нет оплаты. Остаются доходы от рекламы в инстаграме и стриминговые возможности.

концерты Опустевшие вагоны метро из-за пандемии коронавируса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Если ваша музыка играет в «Яндекс.Музыке», iTunes, Google Play — они платят вам, — поясняет Виктор Майоров. — Но люди слушали музыку, когда ехали на работу — в метро, в машине. Сейчас, наверное, упадет и эта история.

Доход артиста в онлайне может составлять максимум 5-10% от общей суммы заработанного. Широко обсуждаемые 5 млн или 10 млн за выступление — разовая рекламная акция онлайн-сервиса , говорит Евгений Сафронов. Эта сумма соответствует стоимости одного живого выступления исполнителя или группы первого эшелона, в которое входит оплата десятков, а то и сотен людей команды, множество другие расходов. Таких выступлений, чтобы действительно заработать, должно быть 10-15 в месяц. Ни один сервис не сможет платить подобные суммы регулярно.

Новые проблемы

Отмена запрета на зрелища, кроме радости возвращения к зрителю, принесёт деятелям музыкальной индустрии новые проблемы. На какие средства начинать работать — оплачивать аренду и рекламу, учитывая, что подушка безопасности, если она была, сильно сдута?

В лучшем положении окажутся организаторы больших мероприятий, которые всё — от аренды и «завода» билетов в продажу до технического райдера и продвижения концертов — делают сами. Плюс имеют крупных европейских партнеров.

— Нам, конечно, будет полегче остальных, на плечи которых выпадет вся тяжесть покрытия этих непредвиденных трат и расходов без доходов, — признаёт Эдуард Ратников, генеральный директор T.C.I. Eventim Live.

Однако по статистике, 60-70% организаторов зрелищной индустрии — это ИП, микропредприятия, малый бизнес. Им сложно выдержать кризис, и помощь государства была бы кстати. Пока главная надежда концертного бизнеса — увеличение до года срока возврата стоимости билетов на перенесенные и отмененные мероприятия. Соответствующее поручение дал правительству Владимир Путин по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.

Свои предложения по стабилизации ситуации у МСП главе кабмина направил Российский музыкальный союз (документ имеется в распоряжении «Известий»). Ответа на них пока нет. В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что находятся на связи с бизнесом, но не комментируют детали служебной переписки.

Министр культуры Ольга Любимова направила письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, в котором попросила включить в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей в том числе музыкальную индустрию. В Минкультуры «Известиям» не предоставили информацию о готовящихся по письму решениях. Пресс-служба Минэкономразвития на соответствующий запрос на момент публикации не ответила. Однако источник в ведомстве сообщил, что речь может идти о субсидиях и адресных грантах предприятиям отрасли, причем как на федеральном, так и на региональных уровнях.

— Наше правительство, очевидно, также оглядывается на опыт западных государств, — прокомментировал возможные шаги Эдуард Ратников. — Как в плане прямой поддержки отрасли, так и в плане болезненного вопроса возвратов билетов. Нам известно, что документ о билетах в работе, и надеемся, что он будет принят в ближайшее время. Полагаю, будут найдены и другие, компромиссные для всех решения.

Перезапустить планету

По мнению собеседников «Известий», выход концертной индустрии на докризисный уровень зависит от многих факторов, в том числе от сроков окончания карантина и настроения зрителей. Люди будут еще долго бояться собираться вместе , считает Виктор Майоров. К тому же, часть из них останется без работы, возникнут другие потребности, более необходимые, нежели посещение концертов. Табриз Шахиди, напротив, полагает, что изголодавшийся зритель постепенно начнет ходить на зрелища, независимо от экономической ситуации, и индустрия быстро вернется к докризисным оборотам. По мнению продюсера, в этой ситуации выиграют промоутеры, которые первыми проанонсируют свои мероприятия — они соберут часть средств, которая останется у людей на радость и развлечения.

Евгений Сафронов настроен более пессимистично. Чтобы вернуть зрелищную индустрию на докризисный уровень, потребуется от 3 до 5 лет, уверен он. Падение в 2020-м может составить до 50%, если запрет на мероприятия будет снят в ближайшие месяцы, и до 90%, если он будет продлён до конца года. К тому же, считает собеседник «Известий», зритель напуган, аншлагов не будет, а это означает, что окажется сложно провести окупаемое мероприятие.