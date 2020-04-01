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Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

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Фото: Global Look Press/Ddp Images/Keystone Press Agency
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Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет. Об этом 31 марта сообщается на сайте конкурса.

Шоу получило название Eurovision: Europe Shine A Light. Продолжительность концерта составит порядка двух часов, посмотреть трансляцию можно будет на официальном канале «Евровидения» на YouTube.

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Как сообщает телеканал «360», таким образом организаторы решили компенсировать отмену конкурса, который должен был пройти в мае в нидерландском Роттердаме. Концерт пройдет в формате не соревнований, а показательных выступлений.

«Мы намерены объединить Европу уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей в других странах транслировать шоу в духе единства и объединения», — отметили организаторы.

Провести шоу пригласили голландских ведущих «Евровидения» актрису Шанталь Янзен, певицу Эдсилию Ромбли (участницу конкурса в 1998 и 2007 годах) и артиста Яна Смита, уточняет сайт kp.ru.

Об отмене «Евровидения» в связи со вспышкой коронавируса стало известно 18 марта. Участники российской музыкальной группы Little Big поддержали отмену музыкального конкурса из-за пандемии. Теперь он пройдет в 2021 году с теми же участниками, которым нужно будет написать новую песню. От России, вероятно, будет участвовать группа Little Big.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц. К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России составило 2337 человек, скончались более 20.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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