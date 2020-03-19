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Танцор из Little Big пошутил о причинах отмены «Евровидения-2020»

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Фото: instagram.com/dimakrasilove
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Танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов отреагировал на отмену «Евровидения-2020». Он выдвинул теорию, что на самом деле конкурс отменили из-за того, что российская группа с его участием непременно заняла бы первое место. Об этом он написал в Instagram.

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«Евровидение» отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет «пухляш», а значит, с первым местом всё уже было понятно», — пошутил он.

Также в комментариях танцор рассказал, что не обижается из-за того, что его прозвали пухляшом, поскольку он сам себя называет «жирным в хорошем смысле слова», передает телеканал «360».

Группа Little Big собиралась взять «пухляша» из клипа, в котором он танцует вог, на конкурс. По словам участников коллектива, вопрос об участии Красилова в «Евровидении» стал самым популярным.

Клип на песню Uno набрал более 15 млн просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020».

18 марта сообщалось, что «Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса.

Телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что его отмена вряд ли скажется на популярности Little Big, передает RT.

Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Сейчас обсуждается возможность о его проведении в 2021 году.

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