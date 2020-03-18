Little Big поддержали отмену «Евровидения»

Участники группы Little Big, которая должна была выступить от России на «Евровидении», поддержала отмену музыкального конкурса из-за распространения коронавируса.

Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.

«Наверняка вы уже слышали, что «Евровидение-2020» отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Также артисты поблагодарили всех «соотечественников и зарубежных слушателей» за поддержку.

Ранее в этот же день организаторы «Евровидения» сообщили в соцсетях мероприятия, что конкурс в этом году переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Конкурс должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах с 12 по 16 мая.

После этого представитель группы Little Big, которая должна была выступить на конкурсе от России, заявил «Известиям», что коллектив узнал об отмене песенного соревнования из новостей.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 18 марта, в мире инфекцией заразились 204,2 тыс. человек, вылечились более 82,1 тыс. человек, а умерли 8244 пациента.