«Кризис может убить фестивально-концертную индустрию»

Балетный «сторителлинг», лекции за чаем, яркая коллаборация с YouTube-шоу «Хот Культур» и трансляции премьерных в России спектаклей ведущих трупп. Международный фестиваль балета Dance Open уходит в онлайн, но планирует живые встречи осенью. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава танцевального форума Екатерина Галанова.

— Вы уже определились с осенним офлайн-сезоном?

— С одной стороны, понятно, что стопроцентный прогноз даже на месяц вперед сегодня не может дать никто. С другой — все труппы, которые должны были приехать в Петербург в апреле, подтвердили готовность на осень. Сейчас мы определяемся по датам, бронируем площадки — все, которые подходят: в Петербурге выбор не такой большой, как в Москве. Одно могу сказать: будем «размазывать» XIX сезон по осеннему календарю, синхронизировать графики площадок и трупп — это сейчас самое сложное, будем перестраивать логистику с колес и делать всё возможное и невозможное, чтобы привезти в Петербург эту невероятную программу.

А сейчас искусство должно взять офлайн-паузу. Главная ценность — человеческая жизнь, и рисковать ею ни у кого нет права. Я очень хочу, чтобы мы пережили это непростое время и как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

— Бизнесу трудно будет вернуться?

— Это отдельная боль и печаль. В Петербурге мы годами шли к тому, чтобы по опыту европейских столиц превратить культуру в градообразующую отрасль. И совместными усилиями бизнес и власть многого добились. Посмотрите на наш культурный календарь: в Петербурге — даже если не брать высокий сезон — проходит много масштабных, брендовых, ярких событий: они привлекают гостей из России и из-за рубежа и делают наш город по-настоящему мировым центром событийного туризма.

Кризис, который сейчас еще только набирает темп, конечно, скажется на многих, но фестивально-концертную индустрию и event-рынок он может просто убить. Ведь деятельность таких компаний не финансируется государством: бюджетные средства выделяются только на конкретные мероприятия, особо значимые для культурного имиджа Петербурга и страны в целом. А если все события отменены и организовывать нечего, то, значит, и оборотных средств у участников event-рынка нет, и зарплаты людям платить нечем, и не на что выживать, и нет будущего.

Вот и получается, что если государство нас сейчас не поддержит, то потом, когда всё закончится, на восстановление event-индустрии потребуются годы или даже десятки лет.

— Каковы главные риски?

— Мы можем растерять не только технологии, для развития которых нужны ресурсы, но и самое ценное — профессиональные связи между собой и штучных специалистов, которым придется переквалифицироваться в кого угодно, лишь бы прокормить своих детей.

Петербургское event-сообщество уже обратилось к председателю правительства РФ господину Мишустину с просьбой о поддержке, в которую входит целый комплекс мер: это в том числе и налоговые послабления, и госгарантии по реструктуризации кредитов, и выделение субсидий для частичной компенсации убытков отрасли, и введение банковских каникул по уплате ипотеки физическими лицами, и многое другое. Очень надеемся, что нас услышат, и, судя по тому, какие решения принимаются сегодня, уже слышат.

— Чем занимается сейчас команда Dance Open?

— Команда Dance Open — это неугомонная творческая секта. И хотя сейчас, мы, как и вся страна, живем на удаленке, креатив не останавливается ни на минуту. Как и многие театры мира, уходим в Сеть. И с 14 апреля — даты старта XIX сезона, который пришлось перенести, — представляем онлайн-марафон Dance Open.

Краткий спойлер: мы замахнулись на создание большого серьезного просветительского проекта на нашем сайте — надеюсь, что он будет расти, развиваться и со временем превратится в своего рода энциклопедию связей мирового танца. В партнерстве с «Фонтанка.ру» готовим симпатичный и увлекательный балетный «сторителлинг». Будут лекции за чаем и яркая коллаборация с популярной программой «Хот Культур». Планируем трансляции премьерных в России спектаклей Балета Дортмунда и NDT. Покажем аншлаговые спектакли российских театров, которые уже привозили на фестиваль. Ну и самых взыскательных балетоманов ждет особый сюрприз: «Золотая коллекция» гала Dance Open в трех сериях по 50 минут.

— Что с билетами на спектакли?

— Как только стало понятно, что Dance Open переносится, мы запустили процедуру возврата денег за билеты. Это было очень важно для зрителей, а значит, и для нас стало задачей номер один — приоритетной и безотлагательной. Сейчас самое главное, чтобы у людей были деньги на еду и лекарства, и мы сочли, что любая отсрочка типа «ваучеров» — плохая идея: зрителям надо вернуть живые деньги, чтобы они могли потратить их на самое необходимое. За неполные две рабочие недели мы осуществили примерно 70% возвратов билетов тем, кто приобрел их на нашем сайте. С первого же объявленного правительством рабочего дня мы возобновим возврат денег всем, кто купил билеты в кассе фестиваля за наличный расчет.

Конечно, мы в абсолютном убытке, и точно могу сказать: «осенний марафон» пройдет вообще без рекламы. У нас попросту нет на нее денег. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить наших зрителей: друзья, подписывайтесь на Dance Open в социальных сетях, следите за объявлениями об открытии продаж на осень и, если хотите и можете помочь фестивалю, покупайте билеты и приходите смотреть спектакли.

— Слышала, что фаворит осенней программы — по-прежнему «Сон в летнюю ночь». У Александра Экмана и Уильяма Шекспира очень разные «сны». Можно ли зрителю, который любит Шекспира, идти на «Сон» Экмана?

— Те, кто любит Шекспира, тоже очень разные. Спектакли XIX сезона вообще не для консерваторов. Это удовольствие для тех, кто открыл свое сознание, широко мыслит, готов к новому, к экспериментам, к радикальному, яркому, невозможному, нестандартному. «Сны» Экмана и Шекспира и правда не связывает ничего, кроме названия и настроения праздника. Экман работает с воображением, с тонкими мирами, со скандинавским эпосом и магией — сюжет здесь не главное. Сценография — не фон, а, так же как и танец, полноценный действующий персонаж. Когда они сливаются воедино, рождается настолько ощутимая и плотная эмоция, что ее можно увидеть и потрогать руками. Теперь День летнего солнцестояния, праздник, когда всё возможно и сбываются любые желания, переносится на осень. Что ж, у нас есть время на подготовку.

Компания Tie Break — еще один эксперимент фестиваля. Уличная акробатика, джазовый мюзикл, сатирическая пантомима — острее некуда. Это потрясающие ребята. Там есть и брейк, и хип-хоп, они вертятся на голове, на пупе, на чем угодно. Однако хорошо их выступление не только высочайшей техникой уличного танца (хотя она и сразила самые консервативные сцены мира), но и прекрасно оформленной идеей, настроенческой джазовой музыкой. Трюкачество и форма исполнения в их случае — всего лишь прием, способ воплощения образа, но не единственное, за что их можно полюбить. В целом они о том же: жизнь слишком прекрасна, чтобы упустить шанс стать счастливыми здесь и сейчас.

— На другом полюсе афиши расположился Национальный балет Нидерландов, который все-таки привезет постановки Джорджа Баланчина и Ханса Ван Манена. Как будет выглядеть абсолютная неоклассика в контексте суперсовременных работ?

— Она прекрасно туда впишется. В этой программе еще и Уильям Форсайт. И я бы пошла на этот вечер не только потому, что люблю всех троих хореографов и эту труппу. В истории танца от Баланчина к Ван Манену и Форсайту сложилась особая музыкальная линия — шедевров бессюжетного балета. Здорово, что зритель сможет сравнить почерк великих мастеров, их манеру рисовать танец прямо по музыке — очень разной, но всегда идеальной для попадания в сердечную ноту. Этот вечер — для самых погруженных балетоманов.

— На сюжетные и бессюжетные балеты ходит один и тот же зритель? Или те, кто любит историю, и те, кто любит просто танец, в разных потоках?

— Есть зрители, которые легко перенастраиваются и с удовольствием ходят и туда, и туда. Для них одинаково интересны и сюжетный спектакль, который может рассказать историю, и танец-состояние, в котором главное — образы, аллюзии и фантазии на тему. Ведь в разные моменты человеку хочется читать разные книги — это работает так же. Сегодня мы проживаем плотную нарративную историю с массой событий и персонажей, переживаем за них, додумываем их судьбы, примеряем их маски на себя, а завтра — погружаемся в эмоциональный поток, в чистую эстетику и стилистику языка, наслаждаемся почерком автора. И нам только кажется, что содержания нет, просто оно там другое.

— У драмбалета есть шансы снова завоевать аудиторию? В Советском Союзе он был очень популярен.

— Очень люблю советский период драмбалета. У Леонида Лавровского был прекрасный спектакль «Ромео и Джульетта», мой любимый. Мне нравится «Пламя Парижа» Вайнонена. Потрясающие балеты «Спартак» и «Иван Грозный» Юрия Николаевича Григоровича. Словом, нам есть чем гордиться, но создать полноценный, захватывающий, не старомодный драмбалет — задача трудная. Нужен высочайший уровень постановки и исполнения, чтобы сейчас спектакль смотрелся современно.

— Как вы представляете себе своего зрителя? Социальное положение, образование, возраст?

— У нас очень разный зритель — и по театральным вкусам, и по финансовым возможностям. Именно поэтому всегда очень разноплановая программа спектаклей и дифференцированная «распоясовка» по билетам. Конечно, самые дешевые разлетаются в первые часы продаж, но стоят они не намного дороже билетов в хороший кинотеатр. За годы работы мы собрали базу постоянных зрителей, для которых действует программа лояльности. Члены «Клуба друзей Dance Open» всегда получают афишу спектаклей чуть раньше открытия продаж и имеют возможность первыми приобрести билеты на спектакли.

В театр приходит больше молодежи, и это радует, но мы счастливы видеть всех и надеемся, что никто не уйдет обиженным.

— Когда станут известны участники гала-концерта и международной балетной премии?

— Как всегда, в последний момент. Были годы, когда о звездах гала-концерта зритель узнавал, открыв программку. Теперь, я думаю, это случится ближе к декабрю.

— Эта ситуация запланирована? Зритель ведь любит знать, на кого он идет.

— Это всегда так: программа гала утверждается до последнего момента. Иногда мы понимаем, что хотим еще кого-то пригласить, а иногда кто-то сообщает о травме и нужна замена… Это живая история.

И мне кажется, что у нас честная позиция: в гала гарантированно танцуют только первые солисты, звезды самых знаменитых балетных сцен и коллективов на пике формы и карьеры. В программе есть и классика — куда же без «Корсаров» с «Дон Кихотами» — и современные номера уровня шедевров. Они случаются не каждый год, но каждый год у нас есть выбор. В этом сезоне специально для гала Юрий Посохов ставит номер на музыку Свиридова, а исполнит его Лючия Лакарра. Для Dance Open создает новую композицию Кшиштоф Пастор. С мировой премьерой выступят солисты Национального балета Испании. Уверена, что всё состоится, мы всё переживем и вернемся в театр, к нормальной жизни — еще более сильными, мудрыми и любящими.