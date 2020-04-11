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Организаторы отменили фестиваль Burning Man

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Фото: Global Look Press/Blm
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Организаторы фестиваля музыки и искусства Burning Man, который проходит в пустыне Блэк Рок в американском штате Невада, отменили мероприятие в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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«После долгих слушаний, обсуждений и тщательного размышления мы приняли сложное решение не возводить Black Rock City в 2020 году. С учетом пандемии COVID-19, одного из самых больших глобальных вызовов человечеству, на наш взгляд, это правильное решение», — говорится в сообщении на сайте фестиваля, опубликованном 10 апреля.

Организаторы отметили, что здоровье и благополучие участников и сотрудников — один из важнейших приоритетов.

Те, кто уже купили билеты на фестиваль, смогут вернуть деньги. Организаторы также призвали пожертвовать часть стоимости или полную стоимость билета, чтобы поддержать проект.

Burning Man должен был пройти в 2020 году с 30 августа по 7 сентября.

18 марта стало известно об отмене музыкального конкурса «Евровидение» в связи со вспышкой коронавируса. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.

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