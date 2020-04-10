Тони Фергюсон был шокирован новостями об отмене турнира UFC 249

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон был шокирован новостью об отмене турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Orange County Register.

Боец выразил уверенность в том, что для такого решения есть веская причина. Он призвал всех оставаться реалистами, а также отметил, что ему нужно продолжать сохранять веру и держаться.

Фергюсон рассказал и о своих дальнейших планах. Он намерен продолжить тренировки, не переставать улыбаться, а также сообщил, что хочет накачать мышцы, так как, по его словам, он очень худой.

9 апреля журналист телеканала ESPN Бретт Окамото в своем Twitter сообщил, что турнир UFC 249 отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Информацию также подтвердил президента UFC Дана Уайт. По его словам, ему позвонили с «самого высокого уровня» и попросили не участвовать в мероприятии.

В понедельник, 6 апреля, Уайт заявил, что обеспечил место в США для проведения еженедельных боев в течение, по крайней мере, следующих двух месяцев. 9 апреля он сообщил, что «готов к работе» в казино Tachi Palace Casino Resort, расположенном недалеко от Фресно, штат Калифорния.

Однако калифорнийский сенатор Дайан Файнштейн в тот же день опубликовала заявление, в котором сообщила, что она «обеспокоена» возможностью проведения UFC мероприятия в Tachi Palace Casino Resort.

В связи с коронавирусом ранее 1 апреля американский боец Джастин Гейджи вынужденно заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. По признанию Даны Уайта, этот поединок не состоялся по вине Абсолютного бойцовского чемпионата.

Изначально титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. 22 марта Нурмагомедов вернулся в Россию, так как зал, в котором он занимался в США, был закрыт.