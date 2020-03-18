Зал Нурмагомедова в США закрылся для посетителей из-за коронавируса

Спортивный зал American Kickboxing Academy (АКА) российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова закрыт для тренировок посетителей из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Зал официально закрыт для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Планируется, что мы откроемся снова примерно через три недели»­, ­— говорится в сообщении.

Вместе с тем Нурмагомедов продолжит тренироваться в США. К своим поединкам он традиционно готовится именно в зале АКА, который расположен в Сан-Хосе.

Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля с американцем Тони Фергюсоном, однако эта встреча может не состояться из-за коронавируса.

Ранее в этот же день российский спортсмен заявил, что узнает место проведения поединка с Фергюсоном в ближайшее время.

Президент UFC Дэйн Уайт заявил, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может пройти не в Нью-Йорке и без зрителей, но он обязательно будет в назначенный день, хотя три других боя переносятся.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28. Если поединок состоится, то в России его будет транслировать в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.